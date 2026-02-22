Dirigenti Asl, la Giunta regionale nomina Aldo Atzori per Cagliari e Antonio Irione per la Gallura

Seduta straordinaria per la scelta dei nomi alla guida delle Als n. 8 e n. 2

La Giunta, su proposta della Presidente della Regione e Assessora ad interim dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Alessandra Todde, ha adottato due delibere per la nomina dei Direttori Generali dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari e dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura.

Per la Asl n. 8 di Cagliari è stato designato il dottor Aldo Atzori. Per la Asl n. 2 della Gallura è stato designato il dottor Antonio Irione. Per entrambi l’incarico avrà durata triennale, con decorrenza dal 23 febbraio 2026.

Le nomine sono state formalizzate al termine di una seduta di Giunta convocata in via di urgenza dalla presidente: l’allarme per la guida vacante delle due aziende, rette dai supplenti, si era levato sia dalla minoranza di centrodestra sia dai sindacati che hanno chiesto urgentemente una governance piena degli enti.