Detenuti in regime di 41-bis in Sardegna, Todde al Governo: “Non possiamo risolvere i problemi logistici dell’intero Paese”

In Aula il confronto sul trasferimento dei detenuti in regime di carcere duro. “Rispetto per l’Autonomia e proporzionalità nelle scelte”, dice la presidente della Regione.



La Sardegna non mette in discussione il 41 bis né la necessità di contrastare la criminalità organizzata, ma chiede equilibrio, proporzionalità e rispetto della propria Autonomia speciale. È la posizione ribadita dalla presidente della Regione, Alessandra Todde, intervenuta in Consiglio regionale durante la discussione delle mozioni sul trasferimento nella casa circondariale di Uta di 92 detenuti sottoposti al regime speciale. Nel suo intervento Todde ha condiviso con l’Aula gli esiti della Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 e illustrato la linea della Giunta rispetto al piano nazionale presentato dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

“La nostra Isola è e resterà dalla parte dello Stato nella difesa della legalità e della sicurezza. Il punto non è indebolire la lotta alle mafie, ma garantire equilibrio, proporzionalità e rispetto dell’Autonomia speciale”, ha affermato la presidente. Il piano nazionale prevede sette istituti penitenziari interamente dedicati al 41 bis, tre dei quali in Sardegna: Uta, Bancali e Badu ’e Carros. Attualmente in Italia i detenuti sottoposti al regime speciale sono circa 720; nelle carceri sarde ne sono già presenti oltre 90. Secondo le stime illustrate in Conferenza Stato-Regioni, l’Isola potrebbe arrivare a circa 192 posti dedicati, con una crescita fino a 240 detenuti, pari a una quota vicina a un terzo dell’intero circuito nazionale.

“Questi numeri non sono neutri e inseriti nel contesto sardo assumono un peso rilevante sul piano sociale, economico e sanitario”, ha spiegato Todde. La presidente ha sottolineato che la Sardegna sostiene direttamente i costi del proprio sistema sanitario e potrebbe essere chiamata a garantire nuovi reparti ospedalieri destinati ai detenuti, in un quadro in cui gli istituti penitenziari regionali ospitano già oltre 2.600 persone a fronte di una capienza poco superiore ai 2.500 posti. Tra le iniziative già avviate dalla Regione, Todde ha ricordato l’incontro con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la richiesta di confronto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sostegno alle proposte parlamentari per modificare la norma che prevede la collocazione dei detenuti preferibilmente in aree insulari.

“La Sardegna non può essere considerata una soluzione logistica per problemi che riguardano l’intero Paese. Le istituzioni regionali devono essere coinvolte quando le scelte incidono su sicurezza, servizi, diritto alla salute e coesione sociale”, ha rimarcato. La presidente ha inoltre evidenziato le possibili ricadute anche sull’organizzazione del lavoro penitenziario, sull’economia locale e sui diritti dei detenuti sardi, ribadendo la necessità di evitare che territori già fragili vengano identificati esclusivamente con funzioni di detenzione estrema.

Nel corso dell’intervento è stato richiamato anche l’appuntamento del 28 febbraio a Cagliari, mobilitazione che conta circa cento sindaci firmatari del manifesto e oltre 140 adesioni tra organizzazioni sindacali, partiti, associazioni, rappresentanti del mondo produttivo e cittadini. “Non è una battaglia di parte ma una richiesta condivisa di rispetto per la Sardegna e per la sua autonomia”, ha detto Todde. “Difendere la Sardegna significa tenere insieme fermezza contro le mafie e tutela dei territori. Non chiediamo privilegi ma rispetto, proporzionalità e responsabilità condivisa”.