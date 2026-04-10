Dalle aree idonee per le rinnovabili ai commissariamenti Asl (fino al trenino verde): le 13 leggi della Giunta Todde contestate dal Governo Meloni

Dalla “moratoria” sulle rinnovabili alla sanità, passando per urbanistica, trasporti e finanza: dal 2024 lo scontro tra Regione e Governo si traduce in un lungo elenco di impugnative davanti alla Consulta.

A.T.



Ci è passato pure il Trenino verde. La legge approvata a febbraio dalla Giunta Todde è l’ultima a essere stata impugnata dal Governo Meloni insieme a due norme della Finanziaria (e in particolare quella sulle autorizzazioni provvisorie legate alle Case di comunità). Il dato aggiornato oggi è di 13 leggi contestate da Roma e portate davanti alla Consulta. Lo scontro tra esecutivo nazionale e Giunta va avanti senza interruzioni dal 2024 al punto che il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, nel tracciare il bilancio di fine 2025 e nel rilevare l’elevato numero di norme impugnate (in quel momento erano 11) ha parlato di rapporto da riequilibrare con la necessità di approvare urgentemente una nuova legge Statutaria.

Il primo scontro risale al 2024, pochi mesi dopo l’insediamento di Alessandra Todde. Quando è nata la Giunta si è trovata davanti la necessità di far fronte a un numero elevato di richieste di autorizzazione per installare impianti eolici e fotovoltaici. In attesa di introdurre una legge chiara che stabilisse il dove (nelle cosiddette aree idonee) viale Trento ha approvato la legge regionale 5 del 3 luglio, nota anche come “moratoria”. Il Governo l’ha cassata e la Corte costituzionale ha stabilito l’illegittimità della norma, che comunque era già stata abrogata dalla legge successiva. Pure quella, comunque, impugnata: su proposta del ministro Calderoli il Governo ha fatto ricorso anche sulla legge 20 del 5 dicembre 2024, quella recante ‘Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (Fer) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi’. Secondo l’esecutivo le disposizioni eccedevano dalle competenze statutarie e si ponevano in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di energia e di beni culturali e paesaggistici. La Giunta Todde ha risposto a marzo di quest’anno con il ricorso davanti alla Corte costituzionale sulla legge statale sulle aree idonee, approvata a gennaio e ritenuta lesiva delle proprie prerogative e del ruolo nella pianificazione del territorio.

Poi c’è il capitolo sanità. Di recente la Corte costituzionale ha respinto censure del Governo e ha sancito la legittimità della legge che consente l’impiego di medici di medicina generale in pensione, una norma per tamponare le carenze di organico e garantire assistenza nelle aree marginalizzate. Le disposizioni – contenute nella legge 12 del dicembre 2024 – permettevano alle Asl di richiamare in servizio i medici su base volontaria e ora la norma è stata prorogata fino alla fine dell’anno. Poi il capitolo dei commissariamenti delle Asl, fonte di tensioni all’interno della stessa maggioranza del Campo largo. La legge 8 dell’11 aprile 2025 è stata bocciata dal Governo, su proposta del ministro Schillaci, in particolare perché “la prevista possibilità di una decadenza automatica dei vertici aziendali configura un’ipotesi di spoils system più volte censurato dalla Corte Costituzionale, perché ritenuto in contrasto con le garanzie desumibili dal principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa”. Nel mirino del Governo anche la legge sul trasporto pubblico – la legge 16 del 28 giugno 2025 – per quanto riguarda il settore Taxi e Noleggio con conducente (non di linea): l’esecutivo nazionale ha fatto parzialmente retromarcia e rinunciato al ricorso sugli Ncc.

Il confronto si è allargato poi alla finanza regionale. La legge regionale 24 del 23 ottobre 2025, di assestamento di bilancio, è stata impugnata per alcune norme ritenute in contrasto con i vincoli di coordinamento della finanza pubblica. Tra i provvedimenti più sensibili dal punto di vista politico e giuridico c’è poi la legge regionale 26 del 6 novembre 2025 sul suicidio medicalmente assistito. Il Governo ha contestato la competenza della Regione su una materia ritenuta di esclusiva spettanza statale. Sempre a fine anno è stata impugnata la legge regionale 28 del 18 dicembre 2025, che disciplina il comparto unico del personale della Regione e degli enti locali. Le censure riguardano i profili legati all’ordinamento civile e alla contrattazione. Per arrivare a oggi: legge regionale 1 del 5 febbraio 2026 (Finanziaria) è finita nel mirino per alcune disposizioni, tra cui quelle relative alle autorizzazioni provvisorie per le Case di comunità, ritenute in contrasto con la normativa statale. Nello stesso pacchetto è stata impugnata anche la legge regionale 4 del 6 febbraio 2026 sul Trenino verde.



