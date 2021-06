“Le mascherine, su cui da oggi facciamo un piccolo passo all’aperto, sono e restano un elemento fondamentale della nostra strategia, un elemento essenziale per combattere il Covid”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Prato a margine di una visita all’ospedale di Santo Stefano. Da oggi cade cade infatti lì’obbligo di usarle quando si cammina in strada. Ma bisogna comunque averla con sé.

Speranza ha parlato anche delle vaccinazioni. “Il commissario Figliuolo ha offerto i numeri in maniera molto puntuale, sono numeri che ci consentono di continuare questa battaglia e di provare ad arrivare, come era previsto, nel mese di settembre al risultato che tutti aspettiamo, cioè offrire una dose di vaccino a tutti gli italiani che la chiedono, questo è il nostro obiettivo”. il ministro ha parlato di percorso molto positivo, venerdì siamo arrivati a 590.000 dosi” al giorno, “nel week-end siamo stati comunque con dati molto alti”. In Sardegna, inveve, c’è il rischio di una frenata.

L’allarme Covid è tutt’altro che finito per via della variante Delta molto contagiosa. “La variante Delta non è una

minaccia, è una promessa: si diffonderà. Meno di quanto sarebbe capace di fare grazie al numero di vaccinati, ma dobbiamo monitorarla bene” perché “c’è il problema del decremento della neutralizzazione”. Lo ha detto a Fanpage.it, Massimo Galli, direttore della Struttura Complessa di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, sottolineando che il prossimo autunno “da come siamo messi, credo sia molto più probabile che non avremo un’ondata vista l’anno scorso, vista la protezione che ci danno i vaccini”. Tuttavia “sia la variante sudafricana che la Delta hanno dal 52 al 64 per cento in più di capacità diffusiva. La Delta ha l’85 per cento di possibilità in più di causare ospedalizzazione rispetto all’inglese. Attendiamo in ogni caso studi più robusti”.