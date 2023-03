Da due mesi e mezzo Solinas non nomina il nuovo capo del Crp, è paralisi su fondi Ue

Il Centro regionale di programmazione (Crp), una delle casseforti della Regione, è paralizzata dal 19 gennaio, quando Massimo Temussi, il Dg in carica dagli inizi del 2022, ha lasciato per fare l’emigrato d’oro a Roma. Da allora nel centrodestra è cominciato un inconcludente balletto di ipotesi che Christian Solinas ha contributo a risolvere come solo lui sa fare: nessuna nomina fatta, uffici paralizzati.

Il problema è che il Crp non si occupa di scacchi ma gestisce i fondi europei: da organizzare c’è la programmazione 2021-2027 che, in assenza di direttore generale, non può partire. E infatti al Crp stanno sopravvivendo, in attesa che la maggioranza di centrodestra trovi un accordo che sembra ancora lontano.

Ieri Solinas ha convocato la Giunta: sembrava l’occasione giusta per rimettere in moto il Crp. Ma non risultano delibere sul Centro di programmazione. L’Esecutivo ha messo qualche pezzo qua e là, nel governo della macchina regionale, come per esempio la proroga del commissario nell’agenzia Agris (Ricerca e innovazione in agricoltura). Ma sul Crp nessuna mossa.

Per capire cosa significa un ufficio paralizzato, basti pensare che i dipendenti del Crp hanno rischiato nelle scorse settimane di vedersi tagliati gli stipendi, perché c’era un problema di registrazione anche delle presenze e delle assenze. Per ovviare al problema, alla funzionaria più anziana sono stati assegnati compiti di dirigenza, ma limitati ad alcune specifiche azioni. Di certo non ha potere di firma, non è una Dg facente funzioni.

Quali partiti stiano litigando per mettere la bandierina sul Crp, non è dato saperlo. E pensare che proprio l’altro giorno, prima che in Consiglio regionale si aprisse il confronto sulla mozione di sfiducia a Solinas, il governatore ha detto che lui stava “pensando solo a governare la Sardegna”. E in Aula, durante la discussione, il presidente anziché fare autocritica ha bollato “l’opposizione come la peggiore di sempre”.

Domani è 1° aprile. Il Crp è senza Dg da due mesi e mezzo perché Solinas non decide. Non esattamento una strategia di buon governo. Né un modello da seguire. (al. car.)