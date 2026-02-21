Crisi nel centrodestra e Bilancio ritirato, il sindaco di Oristano prova a ricucire la sua maggioranza

Dopo lo stop al previsionale e l’apertura del dibattito sulla crisi chiesta dall’opposizione, il sindaco avvia un giro di consultazioni per verificare la tenuta della coalizione

Prova di ricucitura nella maggioranza che guida il Comune di Oristano dopo lo strappo in aula sul bilancio. Il sindaco Massimiliano Sanna ha riunito questa mattina il tavolo politico della coalizione e dall’incontro, secondo quanto si apprende, è emersa la volontà di proseguire la consiliatura e superare la fase di tensione che si è aperta nei giorni scorsi.

La crisi era esplosa in Consiglio comunale con il rinvio dell’esame del Bilancio di previsione triennale 2026-2028. Il primo cittadino, a nome della Giunta, aveva chiesto il ritiro del punto all’ordine del giorno per l’assenza di numerosi consiglieri di maggioranza, facendo di fatto mancare i numeri per affrontare la discussione. Un passaggio che aveva spinto la minoranza, con l’intervento della consigliera Maria Obinu, a chiedere formalmente l’apertura di un dibattito sulla crisi politica in atto.

Il bilancio, atto fondamentale per la programmazione dell’ente, è diventato così il terreno su cui si sono manifestate le frizioni interne alla coalizione, alimentando interrogativi sulla tenuta dell’amministrazione. Dopo il confronto di questa mattina, Sanna, su mandato delle segreterie politiche, avvierà una serie di incontri bilaterali con le singole forze della maggioranza, in vista di un vertice congiunto previsto per il prossimo fine settimana. L’obiettivo è verificare le condizioni politiche per andare avanti e riportare in aula il documento contabile.