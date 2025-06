Crisi idrica, ecco la ricetta della Regione per garantire acqua a famiglie, imprese e distretti produttivi

Crisi idrica in Sardegna, arrivano le risposte della Regione. La presidente Alessandra Todde ha pubblicato su Facebook un lungo post in cui illustra quanto fatto per risolvere la crisi idrica che ha messo in crisi tante zone dell’Isola.

“Abbiamo salvaguardato la stagione irrigua nella maggior parte del territorio sardo – scrive la governatrice -. Lo abbiamo fatto con una delibera approvata in Giunta che definisce le assegnazioni idriche per il 2025 nel nostro Sistema Idrico Multisettoriale: 200 milioni di metri cubi per uso potabile; 415 milioni per l’irrigazione; 22,6 milioni per l’industria. Grazie a questo intervento possiamo garantire oggi l’acqua necessaria alle famiglie, alle imprese agricole e ai distretti produttivi di tutta la Sardegna, mentre investiamo per rafforzare la rete e affrontare le sfide del cambiamento climatico”.

Palando dei territori “tra i più colpiti c’è la Nurra, che potrà contare, per la prima volta, anche sui reflui del depuratore di Sassari – scrive -. Garantita la stagione irrigua per il sud Sardegna, grazie ai trasferimenti programmati dalla diga Cantoniera Tirso. Un milione di metri cubi sarà trasferito dal medio Flumendosa a Isili, per tutelare l’acquedotto del Sarcidano. Sul sistema Temo-Cuga abbiamo vincolato 22 milioni di metri cubi per fronteggiare i disservizi sugli acquedotti Coghinas”.



In questo quadro si inserisce una novità. “Abbanoa ha attivato, su impulso del presidente Sardu, un servizio di allerta puntuale per informare i cittadini su ogni eventuale interruzione dell’erogazione idrica – spiega Alessandra Todde -. Un sistema che funzionerà via mail, PEC e SMS, con un preavviso di almeno 48 ore in caso di lavori programmati e notifiche in tempo reale per guasti improvvisi. È una svolta attesa da anni. Un gesto di rispetto verso ogni cittadina e cittadino che ha diritto a sapere, in modo tempestivo e trasparente, cosa accade a un bene essenziale come l’acqua”.