Coste sarde, via libera alle nuove linee guida per i Piani dei litorali. Spanedda: “Beni pubblici da tutelare”

Tra i punti principali: più trasparenza, attenzione al carico antropico e accessibilità per le persone con disabilità

La Regione ha approvato le nuove Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo dei litorali (Pul), lo strumento con cui i Comuni organizzano e disciplinano l’uso delle coste, dalle concessioni balneari agli spazi per la fruizione libera. L’obiettivo è riordinare le regole, aggiornandole alla normativa nazionale ed europea e recependo le indicazioni emerse nel confronto con amministrazioni locali e operatori economici. Un passaggio che punta a rendere più chiaro il quadro delle competenze e più trasparente la gestione delle concessioni.

“Le nostre coste sono prima di tutto un bene pubblico da tutelare e valorizzare, anche come risorsa economica. Con questo provvedimento riportiamo al centro l’interesse generale, assicurando sviluppo e tutela in un quadro di regole chiare e trasparenti per i cittadini, le amministrazioni e gli operatori economici”, afferma l’assessore agli Enti Locali, Francesco Spanedda.

Il principio cardine è semplice: prima si pianifica, poi si assegnano le concessioni. Le nuove Linee guida distinguono in modo netto la fase urbanistica da quella gestionale, superando sovrapposizioni e incertezze che negli anni hanno generato contenziosi e conflitti. Tra le novità introdotte ci sono indicazioni specifiche per garantire l’accessibilità delle spiagge alle persone con disabilità motoria, una maggiore diversificazione delle tipologie di concessione in base alle caratteristiche dei litorali e una più attenta valutazione del carico antropico, cioè dell’impatto della presenza umana sugli ecosistemi costieri.

Entrano inoltre a pieno titolo nella programmazione anche gli specchi acquei, con l’obiettivo di rafforzare una visione integrata della gestione delle coste, non limitata alla sola fascia sabbiosa ma estesa all’ambiente marino. Per evitare rallentamenti nei Comuni già impegnati nella redazione dei Pul, il provvedimento prevede un regime transitorio: le amministrazioni più avanti nell’iter potranno proseguire con la normativa precedente, così da non bloccare processi di pianificazione già avviati.

“Non è una stretta, ma una scelta di responsabilità: pianificare significa gestire conflitti, tutelare il paesaggio e offrire certezza agli investimenti”, sottolinea Spanedda. Sul fronte della trasparenza, viene introdotto l’obbligo per i concessionari di esporre cartelli con rappresentazione planimetrica georeferenziata delle aree concesse, in modo da rendere immediatamente verificabili superfici e limiti. “Le amministrazioni devono poter progettare litorali più ordinati, più accessibili e più protetti. È una norma che guarda al futuro della Sardegna, alla qualità della vita delle comunità locali, alla specificità dei nostri territori e a uno sviluppo turistico sostenibile”, conclude l’assessore.