La bozza del nuovo decreto del Governo sull’emergenza coronavirus prevede il rinvio delle Amministrative dalla finestra primaverile a quella autunnale, tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020. In Sardegna spetta alla Regione fissare la data con decreto del presidente Solinas ma appare sempre più impossibile che nei prossimi mesi sia possibile convocare migliaia di cittadini ai seggi elettorali. Nell’Isola sono quasi la metà i Comuni in cui nel corso del 2020 si dovranno rinnovare sindaci e Consigli comunali: 160 su un totale di 377. Sono quattro i centri con più di 15mila abitantoi dove si voterà col doppio turno: Nuoro, Quartu, Sestu e Porto Torres.

La Regione dovrà anche definire una nuova data per le elezioni provinciali (che già erano state rinviate) mentre il Governo dovrà fissare una nuova data autunnale anche per il referendum sul taglio dei parlamentari che era previsto per il 29 marzo.