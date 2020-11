Il nuovo record di 31.758 positivi in Italia ha di fatto già reso vecchio il Dcpm approvato la settimana scorsa. E il Governo Conte – dopo alcuni giorni di monitoraggio dei dati e di riflessioni insieme – si appresta a vararne un altro, più restrittivo. Nella speranza di riuscire a contenere l’impennata di contagi, un aumento esponenziale che – seguendo questo ritmo – rischia di intasare in poco tempo le terapie intensive e causare centinaia di morti.

L’esecutivo accelera e il testo dovrebbe arrivare già domani. Tra i contenuti: limitazione di movimento tra le Regioni, riduzione dell’orario dei negozi, possibilità di didattica a distanza al 100 per cento per le superiori, blocco dei centri commerciali nei weekend. Ma ci sarà la possibilità anche di decretare zone rosse per due settimane almeno, con chiusure locali di Regioni, province, città. A rischio ci sono Lombardia e Piemonte, con i loro capoluoghi Torino e Milano, e ancora: Liguria, Umbria e Puglia, Calabria, Sicilia e Campania. Intanto in mattinata è iniziata la riunione del Governo con le Regioni.