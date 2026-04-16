Continuità aerea a rischio? Regione e Governo in cerca di soluzioni

La crisi in Medio Oriente ha generato un preoccupante e inarrestabile aumento dei costi: dall’Isola la richiesta di soluzioni urgenti per scongiurare i rischi su trasporto aereo

Si è svolto mercoledì a Roma il confronto tra Regione e Ministero dei Trasporti sul rincaro dei carburanti e i potenziali rischi sui viaggi da e per l’Isola.

All’incontro ha partecipato l’assessora ai Trasporti Barbara Manca ma si è trattato di un tavolo tecnico, convocato già da qualche giorno proprio per studiare scenari e possibilità per affrontare il tema.

L’allarme non è di ieri: già da settimane associazioni di consumatori, sindacati, agenzie di viaggi hanno lanciato l’allarme su tutti i rischi legati al vertiginoso aumento dei costi dei carburanti, dal trasporto merci alle materie prime fino ai voli da e per la Sardegna. Anche Aeroitalia, la compagnia che gestisce dal 29 marzo la nuova continuità territoriale da Alghero, Olbia e Cagliari verso Roma e Milano, avvisa che “Questa situazione – ha sottolineato l’amministratore delegato Gaetano Intrieri – rischia di compromettere non solo l’accessibilità delle nostre isole ma anche la tenuta della stagione estiva, ormai alle porte”.

Secondo la Cisl, “Se esiste un’emergenza legata all’aumento dei costi energetici, è il Governo nazionale che deve farsene carico, adottando misure straordinarie capaci di sostenere il sistema senza colpire i territori insulari. Non è pensabile che a pagare siano i cittadini sardi, né che venga indebolito un impianto costruito proprio per rimuovere gli ostacoli alla mobilità da e per l’Isola”.

Il Ministero dei Trasporti non si è sottratto al confronto: quello di mercoledì è stato il primo di una serie di incontri per trovare soluzioni condivise, possibilmente in tempi rapidi. L’assessora Barbara Manca ha ribadito le priorità della Sardegna: “Tutela della continuità territoriale e degli oneri di servizio pubblico, sia nella piena garanzia della prosecuzione regolare del servizio, sia nella salvaguardia delle tariffe a favore dei cittadini attraverso l’utilizzo di ogni strumento possibile”.

Tra gli strumenti, ricordano dall’assessorato, non sono previsti aiuti economici che potrebbero esporre l’amministrazione regionale a ricorsi: “Lavoreremo su soluzioni tecniche rispettando i regolamenti. Fondamentale sarà la collaborazione con gli altri settori come l’Industria e con il trasporto marittimo per il trasporto merci”.

L’emergenza si fa sentire proprio poche settimane dopo l’avvio del nuovo sistema di continuità aerea avviato, come ha ricordato la presidente Alessandra Todde, “Dopo un lungo periodo di negoziazioni con la Commissione europea e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Proprio ieri il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, rispondendo alla stampa, aveva confermato che le compagnie aeree stanno spingendo per un aumento delle tariffe per affrontare l’aumento dei costi. Netta la posizione della Giunta: “Tuteleremo con ogni sforzo la continuità dei cittadini e delle cittadine della Sardegna“.