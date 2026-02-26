Conte a Cagliari: “Il centrodestra attua politiche criminali e non pensa ai rider e ai giovani sottopagati”

Il leader dei Cinquestelle al Lazzaretto per visitare i siti colpiti dal ciclone Harry e per la campagna referendaria

di Vito Fiori

Prima è arrivata lei, la presidente della Regione Alessandra Todde, poi lui, il leader del M5s Giuseppe Conte. Ad accoglierli, nell’area davanti al Lazzaretto di Cagliari, quartiere Sant’Elia, alcune pattuglie di polizia, un manipolo di consiglieri regionali e un gruppo non foltissimo di simpatizzanti e sostenitori del Movimento.

Conte ha ripetuto le parole che hanno fatto ieri il giro delle agenzie di stampa: “Il governo trova l’intesa per la riforma elettorale e per la riforma della giustizia per salvare i politici dalle inchieste, ma nulla, invece, per quanto riguarda i 60mila rider sfruttati sotto la soglia di povertà, nulla per tutti i nostri giovani sottopagati. Non solo, il governo Meloni dice no al salario minimo”.

Conte è a Cagliari per la campagna referendaria (qui l’appuntamento) e per un sopralluogo nelle zone della città colpite a fine gennaio dal ciclone Harry.

“Ci siamo noi, qui in Sardegna, in Campania e in Puglia, che a livello regionale introduciamo la soglia del salario minimo legale”, ha aggiunto.

Conte, sollecitato, ha commentato anche le tensioni nel campo largo sulla questione sanità.

“Noi innanzitutto dobbiamo raccogliere la sfida del cambiamento e il cambiamento non può che iniziare anche dalla Sanità. Io sono stato testimone durante la campagna elettorale. Le prestazioni sanitarie anche qui sono ormai un lusso per pochi, per chi ha un’assicurazione, per chi ha una carta di credito. Quindi dobbiamo tutti lavorare al centro del progetto della coalizione, migliorare le prestazioni sanitarie e questo significa soprattutto. Mettere la competenza al primo posto, anziché l’appartenenza. Alessandra Todde sta facendo un gran lavoro. L’assessorato alla Sanità è vede la responsabilità primaria del Movimento 5 Stelle e della presidente che saprà far sintesi ascoltando le legittime istanze di tutte le forze della coalizione, ma nella consapevolezza anche che c’è una responsabilità verso i cittadini che ci deve guidare tutti”.

Il leader Cinquestelle non si tira indietro neanche sullo spinoso caso della decadenza di Alessandra Todde che rischia di far morire in anticipo l’esperienza della prima donna a guida l’esecutivo sardo.

“Io non sono preoccupato quando c’è una magistratura autonoma e indipendente. La magistratura per cui ci battiamo anche rispetto a questa a questa riforma costituzionale che è stata presentata da questa maggioranza. Per noi la magistratura deve essere sempre messa in condizione di poter operare senza avvertire nessuna pressione da parte della classe politica il primato della politica così come lo intende il centrodestra questa maggioranza al governo Nazionale è evidente che significa mettere a riparo i politici dalle inchieste quindi Confidiamo nella magistratura rispettiamo il loro operato e confidiamo che possano decidere in modo più corretto. Su questo poi lo dico anche da giurista, io non ho nessun dubbio, ma questa è una mia valutazione che domani avremo assolutamente conferma di quello che abbiamo già detto più volte”.

Riprende il concetto espresso ieri sulla politica criminale del governo. “L’affermazione, insomma, è stata abbastanza dura. Io ho parlato di un disegno di politica criminale, cioè che riguarda tutte le riforme che stanno facendo nel campo penale. Dal primo decreto Re Party si criminalizza i cittadini che si ritrovano in un casolare abbandonato, che commettono un gravissimo reato, addirittura nella prima versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e poi si continua con i vari decreti sicurezza e con norme sparse, a criminalizzare i cittadini che si trovano a esprimere dissenso per strada, si sdraiano per terra e semmai interrompono il traffico e diventano tutti reati con aggravi di pena a destra e a sinistra per la gente comune. E per i politici? Cosa offriamo invece ai politici? La depenalizzazione dell’abuso d’ufficio. Ridimensionamento del traffico di influenze illecite. Diciamo che le intercettazioni che tanto danno fastidio ai politici si possono fare solo per 45 giorni. La legge bavaglio perché i giornalisti non devono riferire di quello che emerge dalle inchieste. Devo continuare? Il fatto è che per i cittadini si fa propaganda e si creano nuovi reati, inasprimenti di pene. Per i politici invece si costruiscono spazi di impunità. si mettono al riparo dalle inchieste della magistratura. È questa la giustizia che vogliamo?”.

Quindi, Giuseppe Conte ha parlato della manifestazione in programma sabato per contestare l’invio in Sardegna di oltre 200 detenuti al 41 bis. “Il regime del 41 bis è un regime assolutamente diventato necessario nel corso del tempo, per garantire la massima sicurezza e il controllo ovviamente di tutti coloro che sono responsabili di reati molto gravi di mafia e terrorismo perché non abbiano più collegamenti con l’esterno e non continui ovviamente a governare la criminalità dall’interno dei penitenziari. Dico che è legittimo che i cittadini sardi, non Alessandra Todde per prima, ma i cittadini sardi abbiano qualcosa da ridire su questo disegno. Non si può pensare, per una legge approvata durante il governo Berlusconi, era ministra della gioventù anche la Meloni, perché la legge è del 2009 e non si può pensare che le isole diventino un refugium peccatorum. E allora, siccome ci sono tantissime regioni a guida di centrodestra, la stragrande maggioranza si rivolgano anche ai governatori dei loro partiti perché ci sia un’equa distribuzione e non una concentrazione qui di tutti i detenuti al 41 bis”.