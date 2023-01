Concorso in Regione per 40 posti da dirigente. La scadenza per le domande è il 13 febbraio

Al via il concorso pubblico per 40 dirigenti da inquadrare – a tempo pieno e indeterminato – nel’Amministrazione regionale, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica, entro e non oltre il 13 febbraio tramite la piattaforma sardegna.concorsismart.it.

Per l’ammissione al concorso è richiesto, tra i requisiti, il diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistraleo Laurea magistrale a ciclo unico. Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell’Amministrazione degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione. I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo sono conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l’ordine della graduatoria. “L’acquisizione di nuove risorse è un passo fondamentale per rafforzare la macchina amministrativa favorendo il ricambio generazionale della classe dirigente – afferma il presidente della Regione, Christian Solinas -. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il capitale umano creando un valore pubblico. La qualità e la competenza della dirigenza, infatti sono condizioni imprescindibili per il buon funzionamento e lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche”. “Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora degli Affari generali, Andreina Farris – “Il concorso costituisce uno strumento essenziale che consentirà all’amministrazione di individuare i propri dirigenti sulla base di una procedura trasparente che permetterà alle migliori professionalità di concorrere a ricoprire i ruoli di vertice della Regione”.