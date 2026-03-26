Comuni sardi, arriva il fondo da 100 milioni: risorse per investimenti e spese correnti

Il 40% dei contributi sarà assegnato alle amministrazioni in parti uguali, il resto in base alla popolazione. Dalla Giunta assicurano tempi rapidi per l’erogazione.

Arrivano dalla Regione nuove risorse per le amministrazioni comunali, che potranno programmare per tre anni investimenti e spese correnti: lo stanziamento è stato deciso ieri dalla Giunta, che ha approvato i criteri di ripartizione del Fondo regionale di investimento per la crescita istituito con l’ultima finanziaria.

“Un vero patto condiviso per la Sardegna – ha sottolineato Francesco Spanedda, assessore degli enti locali e urbanistica – che mette al centro le necessità concrete delle comunità”.

Il fondo prevede 100 milioni di euro da ripartire tra i Comuni sardi: il 40% sarà assegnato in parti uguali a tutte le amministrazioni, garantendo una base certa anche ai centri più piccoli e alle zone interne; il resto arriverà nelle casse comunali in base alla popolazione residente.

Il contributo è destinato alle spese correnti e alla gestione dei servizi essenziali, ma per un quinto potrà essere utilizzato per investimenti infrastrutturali. I criteri avranno validità triennale per dare la possibilità alle amministrazione di superare la logica dell’emergenza e pianificare i servizi con certezza finanziaria; garantiti, inoltre, tempi rapidi di erogazione dei fondi

Il percorso istituzionale della delibera è stato contrassegnato da una forte coesione politica: prima l’approvazione in Conferenza permanente Regione Enti Locali, poi quella in Prima Commissione consiliare (Autonomia e ordinamento regionale) che ha espresso parere favorevole all’unanimità.

“Mettiamo a disposizione risorse certe e programmabili, supportando la capacità progettuale dei Sindaci – ha concluso Spanedda – Rafforziamo l’autonomia locale non solo per garantire i servizi essenziali, ma per offrire ai territori gli strumenti necessari a realizzare nuove opere e accompagnare lo sviluppo della Sardegna”.