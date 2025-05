Comunali, Pd e Riformisti per Nuoro presentano un listone a sostegno di Emiliano Fenu

Il Partito Democratico e i Riformisti per Nuoro fanno fronte comune in vista delle prossime elezioni Comunali: nasce un’unica lista a sostegno del candidato sindaco Emiliano Fenu. L’annuncio ufficiale arriva dopo un’intesa maturata sulla base di un’esperienza condivisa di opposizione durante i dieci anni delle giunte Soddu e dalla volontà di avviare una fase politica di netta discontinuità.

“Nuoro ha bisogno di un cambio di passo”, dichiarano i rappresentanti dei due partiti, Giovanni Mossa e Leonardo Moro. “I problemi irrisolti si accumulano da anni, alimentando disillusione tra i cittadini e aumentando la distanza tra amministratori e amministrati. Occorre un’azione di governo efficace, concreta, capace di restituire fiducia e rilanciare la città”. La nuova alleanza si colloca all’interno della coalizione Ripartiamo Insieme e punta su alcuni obiettivi chiave: fermare l’esodo giovanile, creare lavoro, migliorare l’efficienza dei servizi e rendere Nuoro una città più sostenibile e inclusiva.

Tra le priorità strategiche, la candidatura di Nuoro all’Einstein Telescope, il progetto scientifico che potrebbe trasformarsi in un volano di sviluppo per l’intera Sardegna. “È una sfida epocale – sottolineano i promotori – che ci deve trovare pronti, uniti e determinati a cogliere ogni opportunità”. Particolare attenzione viene posta anche al tema della partecipazione civica. L’alleanza propone un nuovo modello di relazione tra Comune e cittadini, con il rafforzamento degli strumenti partecipativi: dal bilancio condiviso all’indirizzo sugli investimenti, fino alla costruzione di soluzioni per le criticità storiche del territorio. “Abbiamo le competenze e la volontà per cambiare passo”, concludono Mossa e Moro. “Ma vogliamo farlo insieme ai cittadini, in un dialogo costante, per trasformare Nuoro in una città di riferimento per tutta l’area centro-orientale della Sardegna”.