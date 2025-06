Comunali Nuoro, Emiliano Fenu nuovo sindaco: “Premiati dall’appello all’unità”

«L’appello all’unità rivolto alla coalizione si è trasformato in un appello all’unità rivolto a tutta la città, che ci ha detto una cosa molto chiara: dobbiamo superare le differenze e anche le divisioni, nell’esclusivo interesse di Nuoro». Con queste parole, il neo sindaco Emiliano Fenu si è presentato ieri sera ai giornalisti nella sua sede elettorale, affiancato dalla presidente della Regione, Alessandra Todde.

Fenu ha subito voluto ringraziare la coalizione che lo ha sostenuto: «Ha dimostrato coraggio e responsabilità fin dall’inizio, credendo in un progetto che mette la città al centro del contesto regionale, come merita». Non sono mancati i ringraziamenti anche agli avversari politici: «Anche con qualche accento di vivacità, hanno condotto con me una campagna elettorale nel segno del rispetto e della correttezza».

Un passaggio speciale è stato dedicato alla presidente della Regione: «Ringrazio la nostra presidente Alessandra Todde per il sostegno che mi ha dato sin dall’inizio e per la sua costante attenzione. Mi ha colpito la partecipazione forte dei cittadini nuoresi e il fatto che tanti concittadini residenti fuori Nuoro siano rientrati appositamente per votare e dare fiducia alla città».

Guardando al futuro, il nuovo sindaco ha ribadito la sua visione: «Ho sempre pensato che la politica debba tornare a occuparsi delle comunità locali, siano esse comuni, capoluoghi o regioni. Penso che Nuoro possa essere – e noi dobbiamo impegnarci perché lo sia – un modello non solo per il centrosinistra e per il campo largo, ma anche per il resto del Paese: un modello di rinascita che parte proprio dalle comunità locali».

“Nuoro sceglie di ripartire insieme a Emiliano Fenu, un sindaco autorevole e capace – scrive la presidente della Regione Alessandra Todde su Facebook – Emiliano ha vinto. Perché la sua serietà è riconosciuta e rispettata da tute e tutti. Perché non ha bisogno di slogan, a parlare servono i fatti, la concretezza che lo distingue”. “A lui – continua Todde – vanno i miei più grandi complimenti e un augurio di buon lavoro, pieno di fiducia e di stima. Questa è anche, e soprattutto, una vittoria politica – chiarisce la presidente – Dopo le elezioni regionali, anche Nuoro conferma la forza del campo progressista: una coalizione unita, solida, coerente. Avanti Nuoro, ripartiamo insieme”.