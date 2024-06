Comunali in Sardegna, come si vota nei 27 centri dell’Isola

I 27 comuni sardi al voto: Cagliari, Monserrato, Sinnai, Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant’Anna Arresi, Serrenti, Bosa, Magomadas, Sini, Sorradile, Onanì , Ortueri, Sarule, Villagrande Strisaili, Alghero, Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sassari, Sorso, Villanova Monteleone.

Amministrative: per la prima volta in Sardegna si vota anche il sabato sera, per effetto dell’election day con le europee. I seggi chiuderanno alle 23 per poi riaprire alle 7 di domenica 9 e chiudere alle 23.

Il voto al candidato sindaco Due le modalità di espressione di voto, in base alla popolazione. Nei 5 centri con più di 15mila abitanti (Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai) si può tracciare solo un segno sul simbolo di una lista: in questo caso il voto andrà sia alla lista che al candidato sindaco collegato. Oppure si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco e, in questo caso, il voto non si estende a nessuna lista collegata.

Consiglieri Oppure è possibile barrare il nome del candidato sindaco, una lista a lui collegata ed esprimere una preferenza con il nome del candidato consigliere nella stessa lista.

Ammesso il voto disgiunto: in questo caso si può barrare il nome del candidato sindaco e il simbolo di una lista non collegata a lui, scrivendo anche il nome di un candidato nella medesima lista. Accanto al simbolo della lista si possono indicare anche due preferenze per i candidati consiglieri, ma devono essere di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il 50%+1 dei voti. Se non viene raggiunta questa soglia i due candidati più votati andranno al ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno.



Nei 18 centri con meno di 5mila abitanti si può esprimere una sola preferenza, mentre nei 3 tra 5mila e 15mila (Bosa, Castelsardo e San Gavino Monreale) due preferenze sempre rispettando l’alternanza di genere. Non è consentito il voto disgiunto. In questi centri basta ottenere un voto in più rispetto agli altri candidati, mentre dove vi è un solo candidato, quest’ultimo risulterà eletto se si sono recati a votare almeno il 40% degli aventi diritto.