Comunali Iglesias, Deidda (Fdi) attacca: “Avanti con Biggio, non con il finto civismo”

Le Comunali nell’Isola saranno il 28 e 29 maggio, due settimane in ritardo rispetto al resto d’Italia. A Iglesias la campagna elettorale è già accesa: i cinque stelle correranno con il centrodestra ma Fratelli d’Italia lo farà con una lista, appunto partitica, che avrà come candidato sindaco Luigi Biggio. L’invito a cambiare idea, indirizzato agli altri esponenti del centrodestra, è partito dal deputato Salvatore Deidda.

“In una città capoluogo come Iglesias chiederci di rinunciare al nostro simbolo per presentarci con un finto civismo, peraltro con il Movimento 5 stelle, non fa parte del nostro modo di intendere la politica – è l’affondo di Dedidda -. Grazie al nostro Luigi Biggio che ha accettato di correre come candidato sindaco e sono orgoglioso che Fratelli d’Italia sarà l’unica forza di centrodestra a presentarsi alle elezioni comunali. Mi auguro che gli altri partiti alleati cambino idea, rinunciando a questa scelta e si riuniscano per dare finalmente ad Iglesias un governo in linea con l’esecutivo nazionale”, ha concluso il deputato Fdi e presidente della Commissione trasporti, poste, telecomunicazioni, durante la presentazione della candidatura di Biggio nella sede di Via Corsica 15, nel centro del Sud Sardegna.