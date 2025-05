Comunali di Nuoro, a sostegno di Emiliano Fenu arrivano Conte e Fratoianni

Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, sarà a Nuoro il 29 maggio a sostegno del candidato sindaco del campo largo, il deputato pentastellato Emiliano Fenu, in vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno. Lo fa sapere oggi il M5s isolano, specificando che all’appuntamento sarà presente anche la governatrice Alessandra Todde.

La visita di Conte in Sardegna sarà preceduta da quella del leader di Avs, Nicola Fratoianni, atteso nel capoluogo barbaricino il 26 maggio. Ieri, intanto, Fenu ha inaugurato la sua sede elettorale in città, “una vera festa- spiega- un momento di entusiasmo, di partecipazione e di grande energia. Voglio ringraziare tutte le persone che sono passate anche solo per un saluto, i candidati e le candidate che con passione hanno scelto di mettersi in gioco, i cittadini, gli amici e le amiche che ogni giorno ci sostengono con idee, tempo, presenza. È stato bello vedervi così numerosi, sorridenti, curiosi, pronti a condividere le vostre idee con noi”. Una sede, spiega il parlamentare, che non “è solo un luogo fisico ma è uno spazio aperto, di confronto, dove ogni contributo è prezioso e dove ognuno può sentirsi a casa. Perché ‘ripartiamo insieme’ non è solo un claim elettorale ma un invito a partecipare a una sfida collettiva, che richiede ascolto, idee e partecipazione da parte di tutti voi”