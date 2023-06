Collegato alla Finanziaria, FI sferza gli alleati: “Migliore il testo, serve un confronto”

Un appello a “migliorare le disposizioni normative contenute nel collegato alla Finanziaria che andrà in discussione a partire dal prossimo martedì”. Lo hanno lanciato i Consiglieri regionali di Forza Italia che chiedono agli alleati una discussione urgente, rendendo espliciti i mal di pancia all’interno della coalizione di centrodestra che guida la Regione. “Considerato che siamo oramai a fine consiliatura e che risulta molto complesso approvare nuove norme quadro di settore – spiegano il capogruppo Angelo Cocciu, con i consiglieri Emanuele Cera, Alessandra Zedda, Giuseppe Talanas e Marco Tedde in una nota -, occorre trovare il coraggio di effettuare scelte strategiche e coerenti sulle esigenze di riforma, in particolare degli enti locali, e sull’urbanistica, con particolare riferimento al piano casa, da inserire nel testo del collegato”.

Il monito sull’urgenza di un confronto è accompagnato da una rassicurazione: “Crediamo – prosegue Cera, vicepresidente del gruppo – che Forza Italia sia sempre stata e continui a essere guida propositiva di questa maggioranza, risulta pertanto fondamentale che proprio dalla stessa maggioranza arrivi la condivisione e l’approvazione di quelle misure normative fortemente volute dal centrodestra in Sardegna”. “Ora e subito – concludono i consiglieri – al fine di non disperdere quanto di importante già iniziato nel corso degli ultimi quattro anni pur in presenza delle problematiche connesse alla pandemia prima e alla guerra in Ucraina poi”.

Secondo Alessandra Zedda, nel testo “ci sono norme di principio che non incidono nemmeno su quelle due o tre cose che vogliamo fare nei prossimi mesi”. “Alla fine questo testo sta diventando importante con le norme che riguardano l’edilizia e gli enti locali – spiega Zedda all’Ansa -, è necessario rivedere gli emendamenti per provare a migliorarli”. Per esempio, “non possiamo accontentarci dei sottotetti nelle norme sul piano casa, servono correttivi che provano a spingere in alto l’asticella, pur restando nell’alveo della legittimità costituzionale, provare a costruire norme che anche se poste all’attenzione del governo non vengano impugnate ma contengano opportunità maggiori”. Anche sugli enti locali la proposta della consigliera azzurra, ex vice presidente della Giunta Solinas e assessora del Lavoro, vuole spingersi oltre ciò che già previsto: “Certo, non possiamo fare norme organiche nel collegato – chiarisce – ma potremmo esplorare la possibilità, magari non da subito ma con un percorso a tappe, di inserire l’elezione diretta di primo grado per le province”. “Vogliamo sederci attorno a un tavolo – conclude Zedda – per rendere un piano casa attuabile e per far si che la riforma delle province possa avere un’accelerazione pure se non ancora ideale”.