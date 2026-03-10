Centri estivi più accessibili: contributi alle famiglie con redditi più bassi, via libera in Consiglio

La proposta di legge, firmata dalla consigliera Camilla Soru e sostenuta dalla maggioranza, introduce contributi economici per favorire l’accesso dei minori alle attività estive.

Un sostegno alle famiglie durante la chiusura delle scuole estive e un aiuto per garantire a tutti i bambini e ragazzi la possibilità di partecipare alle attività educative. È questo l’obiettivo della proposta di legge approvata dal Consiglio regionale della Sardegna per favorire l’accesso ai centri estivi. Il provvedimento, presentato con prima firma dalla consigliera Camilla Soru e sottoscritto da diversi esponenti della maggioranza, introduce un sistema di contributi economici modulati sull’Isee per aiutare le famiglie a sostenere le spese di iscrizione.

“La chiusura delle scuole durante l’estate rappresenta per molte famiglie un momento complesso, soprattutto per chi ha lavori stagionali o orari flessibili. Con questa proposta vogliamo offrire un aiuto concreto e ridurre le disuguaglianze”, spiega Soru. I centri estivi vengono riconosciuti come spazi educativi e sociali fondamentali, capaci di favorire socializzazione, crescita e benessere dei minori. L’obiettivo della legge è quindi consentire l’accesso anche ai nuclei familiari con minori disponibilità economiche, alleggerendo il peso delle rette e promuovendo l’inclusione sociale.

“I centri estivi non sono solo un servizio di custodia, ma luoghi di crescita, socializzazione e benessere psicofisico. Investire su questi spazi significa investire sul futuro della Sardegna”, sottolinea la consigliera. La legge rafforza inoltre il ruolo dei Comuni e degli ambiti Plus nella gestione operativa degli interventi e stabilisce requisiti precisi per garantire qualità, sicurezza e inclusività delle strutture, con particolare attenzione ai minori con disabilità.

Una delle novità principali riguarda anche le modalità di erogazione dei contributi, che saranno concessi in anticipo rispetto all’iscrizione alle attività, evitando che le famiglie debbano anticipare interamente i costi. Parallelamente, sul piano locale, il consigliere comunale di Cagliari Giovanni Porrà ha promosso e ottenuto l’approvazione all’unanimità di una mozione per riformare il sistema di accesso ai centri estivi accreditati nel capoluogo.