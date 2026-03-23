Caso Todde, le reazioni dal centrosinistra: “Oggi la giustizia ci da ragione”

La Corte d’appello ha dichiarato nullo il provvedimento di decadenza deciso dal Tribunale sulle irregolarità nel rendiconto delle spese elettorali di Alessandra Todde. Sul tema sono intervenuti Sabrina Licheri e Desiré Manca (M5S), Piero Comandini (Pd) e il sindaco di Cagliari Massimo Zedda

“Ne eravamo convinti e oggi la giustizia ci dà ragione: Alessandra Todde continuerà a fare il suo lavoro in Regione – commenta Sabrina Licheri, senatrice per il Movimento 5 Stelle – La Corte d’Appello di Cagliari,come già prima la Corte costituzionale, ha accolto il ricorso della Presidente rigettando la richiesta di decadenza. Voglio confermare tutto il mio sostegno e rinnovare l’incoraggiamento ad andare avanti a una donna che, nonostante i tanti ostacoli, sta guidando la Sardegna fuori dal guado. Avanti così Alessandra!”.

“Chi governa con competenza e rettitudine viene sempre ripagato, e oggi questo principio trova conferma – commenta così Desiré Manca, assessora regionale al Lavoro. – Tutte le dicerie, le accuse e le ricostruzioni montate ad arte perdono senso davanti alla certezza del mandato popolare e alla forza dei fatti. Noi non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a lavorare con determinazione, guidati dalla fiducia dei cittadini sardi che ci hanno affidato questa grande responsabilità. Oggi la Sardegna si rialza più forte e più viva, dopo lunghi mesi di polemiche sollevate da chi sperava di mettere in dubbio la nostra guida. La decisione definitiva della Corte d’Appello di Cagliari è una: la guida della Regione resta salda nelle mani della nostra Presidente Alessandra Todde, di chi ha sempre messo i cittadini al centro, con onestà, trasparenza e impegno concreto. Continuiamo il nostro percorso con coraggio, energia e convinzione, sotto una primavera che rinnova la nostra terra”.

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“La sentenza della Corte d’Appello, che rigetta definitivamente ogni ipotesi di decadenza per la presidente Alessandra Todde, è certamente una buona notizia per i sardi e per la Sardegna, che ha bisogno di stabilità e continuità amministrativa – sottolinea Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale. – E’ senza dubbio un riconoscimento della buona fede della presidente Todde. Ora, insieme, dobbiamo proseguire nel mandato che i sardi ci hanno dato, liberare maggiori energie all’interno del Consiglio regionale e portare avanti le riforme avviate”.

“Tanto rumore per nulla. Continuiamo il lavoro e la proficua collaborazione con la Regione nell’interesse della nostra Isola”, ha dichiarato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

Ancora nessun commento a caldo da parte della presidente che si sta preparando a raggiungere Bruxelles dove è probabile che martedì tenga un punto stampa nel quale parlerà anche della decisione della Corte d’Appello. Dall’entourage della governatrice e dal Movimento Cinquestelle però trapela soddisfazione ed entusiasmo.