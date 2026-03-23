Caso Todde, la Corte d’appello annulla la decadenza per la presidente. Confermata la sanzione da 40 mila euro

Il giudici hanno accolto l’appello della presidente, dichiarando nulla una parte della sentenza di primo grado.

Cade il provvedimento sulla decadenza per Alessandra Todde, che resta pienamente legittimata nel suo ruolo di presidente della Regione Sardegna; la Corte di Appello di Cagliari si è espressa sulla sentenza di primo grado sul caso delle rendicontazioni per le spese sostenute durante le elezioni del 2024.

Confermata, invece, la sanzione pecuniaria da 40 mila euro.

La sezione civile della Corte, composta dai magistrati Emanuela Cugusi, Grazia Maria Bagella ed Enzo Luchi, ha accolto parzialmente il ricorso in appello della presidente, dichiarando nulla la sentenza precedente nella parte in cui aveva riqualificato la sua condotta come “omessa presentazione” del rendiconto delle spese della campagna elettorale.

I giudici hanno preso atto che la Corte costituzionale aveva già annullato l’ordinanza del Collegio di garanzia nella parte in cui disponeva la decadenza: questa, si legge in sentenza, può scattare solo “nonostante la diffida a adempiere” entro 15 giorni, atto che il Collegio di Garanzia non aveva mai inviato. Per queste ragioni, la Corte ha “dichiarato la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la violazione dell’art. 15, comma 8” (ovvero la norma sulla decadenza).

Elezioni 2024 e spese elettorali: l’ordinanza del Collegio di garanzia e il ricorso contro il Tribunale

La vicenda ha inizio dopo le elezioni regionali del 25 febbraio 2024: il Collegio di garanzia elettorale, competente sulla regolarità delle spese sostenute per le elezioni, contestò ad Alessandra Todde alcuni aspetti come l’assenza di un conto corrente dedicato, la mancata nomina del mandatario e alcune carenze nei documenti. Il Collegio tramite una ordinanza – ingiunzione impose una sanzione amministrativa di 40 mila euro disponendo anche la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio regionale “in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”.

Todde presentò ricorso ricordando che nessuna delle contestazioni del Collegio rientrava tra le ipotesi necessarie per firmare un provvedimento di decadenza, richiamando anche una errata interpretazione delle norme sulla disciplina delle spese elettorali e contestando anche la sanzione pecuniaria. Una prima sentenza del Tribunale di Cagliari, il 28 maggio 2025, aveva respinto il ricorso.

La Corte di Appello oggi si è espressa sull’impugnazione della sentenza presentata dalla presidente con gli avvocati Benedetto Ballero, Francesco Cardarelli, Giuseppe Macciotta, Priamo Siotto, Stefano Ballero e Gianluigi Pellegrino, insieme ad alcuni consiglieri regionali e ad altri soggetti: viene annullata la decadenza, provvedimento eccezionale che risponde a casi tassativi, e cade quindi la parte più grave dell’accusa.

Confermata la sanzione da 40 mila euro: sulla trasparenza “violazioni sostanziali”

Resta in piedi la responsabilità amministrativa sulla compilazione errata del rendiconto: “Il giudice non può fondare la propria decisione su fatti diversi da quelli contestati all’amministrazione, pena la violazione del diritto di difesa”. Alessandra Todde aveva sostenuto di aver presentato una “dichiarazione a zero” perché tutte le spese erano state gestite dal Comitato elettorale M5S.

La Corte ha però respinto questa tesi con fermezza, stabilendo che “i contributi e i servizi forniti da tale Comitato ad Alessandra Todde devono essere giuridicamente qualificati come finanziamenti ricevuti da un soggetto terzo“.

Secondo i magistrati, il candidato non può schermarsi dietro un comitato, specialmente se questo raccoglie fondi da privati. La sentenza sottolinea che l’uso di un comitato come intermediario “ha interrotto la catena di tracciabilità, generando una lacuna informativa”.

In merito ai finanziamenti ricevuti tramite piattaforme online, i giudici hanno rilevato che “non è stato possibile collegare in modo univoco le singole donazioni ricevute tramite PayPal con specifici accrediti sul conto corrente”, rendendo impossibile verificare come tali somme siano state realmente impiegate. Nel confermare la multa di 40mila euro, la Corte ha definito le violazioni come “sostanziali e rilevanti”, tali da aver “vanificato totalmente le finalità di trasparenza della legge”. L’importo è stato ritenuto “pienamente proporzionato e congruo”, poiché la condotta ha “minato alla base i principi di trasparenza e controllo delle spese elettorali”.

La decisione: invalidità della costituzione del Collegio di Garanzia

La sentenza si sofferma anche su un insolito nodo procedurale: la Corte ha infatti “dichiarato l’invalidità della costituzione in giudizio del Collegio regionale di garanzia elettorale”. Il motivo risiede nel difetto di mandato del suo legale, l’avvocato Riccardo Fercia. I giudici hanno accertato che la delibera del Collegio limitava l’incarico ai procedimenti davanti al Tribunale e alla Corte Costituzionale, concludendo che “in mancanza di una sostituzione del difensore… il Collegio di garanzia non può essere considerato validamente costituito nel presente grado e deve essere pertanto dichiarato contumace”.