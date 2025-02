Caso Todde, il Consiglio regionale approva la mozione verso la Consulta e apre il conflitto di attribuzioni con lo Stato

Consiglio regionale spaccato – era inevitabile – sul caso della decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde, oggi assente durante il dibattito in aula sulla mozione della maggioranza che impegna la Giunta a sollevare un conflitto di attribuzioni con lo Stato davanti alla Consulta, dopo l’ordinanza del Collegio regionale di garanzia elettorale che aveva rilevato inadempienze sulle spese tenute durante la campagna elettorale. Dopo un lunga discussione, il documento è stato approvato in tarda mattinata, ma con i soli voti del centrosinistra.

Sulle barricate le opposizioni, che al momento della votazione hanno abbandonato l’aula. Ad aprire il dibattito era stato il capogruppo del Pd, Roberto Deriu, primo firmatario della mozione: “Su questa vicenda ho sentito parlare di giudici, ma qua non c’è nessun giudice, c’è un accertamento amministrativo che secondo alcune leggi produce delle conseguenze”. E al di là di come “queste leggi sono state interpretate, e sono state utilizzate in questo caso di specie, esiste un problema fondamentale: cioè capire se nel nostro ordinamento ci può essere una legislazione che consente allo Stato, attraverso un organo di amministrazione, di mettere in dubbio il risultato del voto popolare”. Esiste per il dem “il problema di capire se il nostro ordinamento può consentire che, da illeciti comportamenti di un candidato, possa discendere la messa in discussione di un corpo legislativo. La messa in discussione dell’esistenza di un esecutivo eletto direttamente dal popolo. La messa in discussione di un livello di governo che la Costituzione equiordina rispetto allo Stato, ed equiordina rispetto agli altri livelli”.

Questo, avverte il dem, “è un momento alto della storia del Consiglio regionale, è un confronto alto tra l’Autonomia speciale della Sardegna è l’istituzione Stato, attraverso un suo organo amministrativo periferico. Per questi motivi chiediamo l’approvazione di questa mozione, anche a coloro che non l’hanno sottoscritta, anche a coloro che, a nostro avviso male interpretandola, l’hanno fino adesso criticata”. C’è in gioco, chiude, “l’invocata valutazione da parte della Corte Costituzionale dei confini della nostra specialità, della natura stessa dell’organo che noi componiamo, e della vulnerabilità rispetto ad atti amministrativi del risultato della volontà popolare. Ci sono in gioco i diritti elettorali del popolo sardo, non i diritti soggettivi di alcuni”.

Per le opposizioni Fausto Piga, vice capogruppo di Fdi: “Questa è una mozione ‘ad personam’, la chiamerei la ‘Salva Todde’. Ma il mio gruppo, e credo tutta l’opposizione, non è disposto a fare da stampella alla presidente per camuffare, per mascherare il pasticcio che avete combinato. Tra l’altro si continua a sminuire questo pasticcio, invece di assumersi le proprie responsabilità”. Per Piga è chiaro c’è stata “una condotta pressapochista e superficiale. E oggi rischiamo tutti di pagarne le conseguenze. La pena è certamente abnorme, come voi scrivete, perché per colpa dell’errore commesso dalla presidente Todde, 59 consiglieri regionali che hanno fatto tutti gli adempimenti elettorali in maniera regolare rischiano di andare a casa”. Ma se il prezzo da pagare “è questo, si va a casa- attacca Piga-. Non abbiamo paura di ripresentarci agli elettori. Abbiamo la coscienza a posto e possiamo tranquillamente andare al voto”.