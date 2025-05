Caso decadenza, Todde: “Sul tema sciacallaggio politico, sono fiduciosa e tranquilla”

“Fiduciosa e tranquilla”. Così Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, sul caso decadenza, e in attesa della decisione del Tribunale di Cagliari dopo l’udienza di ieri.

“Lo vedete, stiamo lavorando, sono fiduciosa e sono molto tranquilla- spiega Todde ai cronisti dopo il vertice di maggioranza convocato stamane a Villa Devoto-. Soprattutto, la cosa per me importante è far capire ai cittadini che questo è un dibattito all’interno dei tribunali. Io sono una persona solida, centrata, so quello che è stato fatto durante la campagna elettorale”.

Quindi l’attacco al centrodestra: “Ho visto lo sciacallaggio politico che è stato fatto intorno a questo tema, cercando di modificare anche il risultato democratico delle elezioni. Quindi io credo che aspetterò serenamente quello che i giudici diranno, e poi valuterò ovviamente quelli che potranno essere i passi successivi”. Però, rimbarca la governatrice, “un conto è il dibattito nelle aule del tribunale, altro il dibattito politico. Ma credo che i cittadini abbiano visto in questi mesi una giunta che sta facendo le cose che purtroppo per tanto tempo non sono state affrontate”.