Caso decadenza, scontro sulle Asl, 41-bis e rinnovabili: settimana calda per la Giunta di Alessandra Todde

Scontro con il Pd sulle nomine delle Asl, mozioni in Consiglio contro il piano carceri e ricorso sulle rinnovabili. Il 27 febbraio la Corte d’Appello decide sul ricorso presentato da Todde sulla decadenza

Settimana ad alta tensione per la Giunta guidata da Alessandra Todde, tra scontro sulle nomine in sanità con il Pd, ricorsi sulle rinnovabili e manifestazione convocata per provare a opporsi all’arrivo dei detenuti in regime di 41-bis in Sardegna. Ma il passaggio più delicato resta l’udienza d’appello sulla decadenza della presidente, fissata per il 27 febbraio davanti alla prima sezione della Corte d’Appello di Cagliari. I giudici dovranno pronunciarsi sul ricorso presentato da Todde contro l’ordinanza di decadenza emessa dal collegio regionale di garanzia elettorale, nell’ambito della vicenda legata alla rendicontazione della campagna elettorale 2024. Un pronunciamento atteso da oltre un anno, dopo che il caso ha coinvolto anche la Corte costituzionale.

Ma è anche la settimana del caso 41-bis. Il piano del Governo che prevede il trasferimento in Sardegna di circa un terzo dei detenuti sottoposti al regime speciale approda in Consiglio regionale. Martedì è convocata l’Assemblea per discutere due mozioni, una della minoranza di centrodestra e una della maggioranza. Nelle intenzioni del presidente Piero Comandini c’è il voto, con procedura rafforzata prevista dall’articolo 51 dello Statuto speciale, di un ordine del giorno da inviare al Parlamento. Un passaggio istituzionale che precede la manifestazione convocata dalla presidente Todde per sabato alle 11 in piazza Palazzo, a Cagliari. Alla mobilitazione parteciperà anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, atteso nell’Isola il 26 febbraio per un’iniziativa legata alla campagna per il No al referendum del 22 e 23 marzo.

Resta aperto anche il fronte energetico. La Giunta, come ribadito dall’assessore Francesco Spanedda nel confronto con i comitati, è pronta a impugnare la Legge 4/2026 (nata dal Dl 175/2025) ritenuta lesiva delle prerogative statutarie della Sardegna in materia di pianificazione delle aree idonee. L’impugnazione dovrà tradursi in un atto formale nei prossimi giorni.

Sul piano interno alla maggioranza, intanto, la nomina, deliberata ieri dalla Giunta, dei nuovi direttori generali delle Asl di Cagliari e Gallura, che ha segnato una frattura politica con il Partito Democratico. La decisione, maturata senza un’intesa piena all’interno della coalizione del campo largo, ha alimentato tensioni già latenti sul tema della governance sanitaria e della gestione delle aziende. In chiusura, resta sul tavolo anche il dossier trasporti: la Giunta sarebbe vicina a definire la partita della fusione dei tre aeroporti sardi in un’unica holding a maggioranza di F2i, il fondo partecipato da Cassa Depositi e Prestiti, già presente in altri scali italiani. Un’operazione che potrebbe ridisegnare gli equilibri del sistema aeroportuale regionale.