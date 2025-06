Caso decadenza, l’attacco dell'”ex”. Pizzarotti contro M5s: “Prima facevate le pulci agli altri anche sulle virgole”

“E adesso come la mettiamo ‘difensori da bar’ della Todde?’ La sentenza è arrivata: plurime, gravi, macroscopiche violazioni nella rendicontazione elettorale di Alessandra Todde. Non lo dice un opinionista di parte, lo scrive nero su bianco il Tribunale di Cagliari. E non parliamo di cavilli: niente conto dedicato, niente mandatario, niente rendiconto, niente estratto conto. Un capolavoro di trasparenza… al contrario”. Così sui social l’ex sindaco di Parma, già esponente del M5s, Federico Pizzarotti, sul caso della decadenza della governatrice sarda.

“Il M5s, quello che faceva le pulci pure alle virgole degli altri, quello dei ‘cittadini onesti’ improvvisamente si scopre garantista, indulgente, e persino un po’ smemorato – attacca -. Gli stessi che fino a ieri bastonavano chiunque per una multa non pagata o un bonifico in ritardo, oggi si chiudono a riccio, gridano al ‘gomblotto’ e si aggrappano al voto popolare come se potesse cancellare le leggi. Ma davvero pensate che si possa amministrare una Regione facendo finta che le regole valgano solo per gli altri?”. Ora, prosegue Pizzarotti, “vediamo il Consiglio regionale: faranno finta di nulla anche loro? Guarderanno il soffitto mentre si calpestano le norme basilari della democrazia? O qualcuno troverà ancora il coraggio di dire che la legalità viene prima della poltrona? Intanto i fan continuano a parlare di complotti, come da copione, ma stavolta è tutto alla luce del sole e se non riuscite a vederlo è solo perché siete troppo occupati a chiudere gli occhi”.