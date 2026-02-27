Caso decadenza, entro un mese la sentenza sul ricorso presentato da Alessandra Todde

Udienza a Cagliari sulla decadenza. Difesa e controparte divise sull’effetto della sentenza della Consulta.

Si conoscerà entro un mese, ma potrebbe arrivare anche prima, la decisione della Corte d’appello di Cagliari sul ricorso presentato dalla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde contro l’ordinanza di decadenza emessa ai primi di gennaio 2025 dal Collegio di garanzia elettorale per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. Al termine dell’udienza, durata poco più di un’ora, il collegio presieduto da Emanuela Cugusi si è ritirato in camera di consiglio dopo aver ascoltato le posizioni dei legali delle parti.

La difesa della governatrice ha insistito sull’impatto delle recenti sentenze della Corte costituzionale, sostenendo che abbiano di fatto chiuso la questione. “Le due decisioni della Consulta hanno chiarito l’illegittimità dell’estensione del provvedimento operata dal tribunale – ha dichiarato l’avvocato Giuseppe Macciotta – che ha introdotto il tema della decadenza per mancato deposito del rendiconto, fattispecie che il Collegio di garanzia aveva espressamente escluso. A nostro avviso si è trattato di un ampliamento ingiustificato. La Corte ha ricondotto la vicenda nel perimetro di correttezza e la parte dell’ordinanza che parla di decadenza risulta illegittima”.

Di segno opposto la lettura dell’avvocato e docente universitario Riccardo Fercia, revocato dal Collegio di garanzia quale rappresentante nella causa ma non sostituito. Secondo Fercia, la pronuncia della Corte costituzionale non avrebbe determinato alcuna cessazione della materia del contendere, limitandosi a riformulare la motivazione dell’ordinanza senza annullarla. “Non faccio previsioni – ha affermato – ma da professore universitario sono scientificamente convinto che la sentenza di primo grado debba essere confermata”.

Ora la parola passa ai giudici della Corte d’appello, chiamati a sciogliere uno dei nodi istituzionali più delicati degli ultimi mesi in Sardegna.