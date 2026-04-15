Caro carburanti, vertice a Roma. L’assessora Manca: “Priorità è tutelare la continuità territoriale”

Intanto al Senato arriva una proposta del Pd per ridurre le accise in Sardegna e Sicilia e garantire forniture locali.

Gli effetti dell’aumento dei carburanti sui collegamenti da e per la Sardegna al centro del confronto a Roma tra Regione e Governo, mentre a livello nazionale si affacciano le prime proposte per alleggerire i costi a carico di cittadini e imprese. Nel corso di un incontro operativo tra lo staff dell’assessorato dei Trasporti e la struttura tecnica del ministero delle Infrastrutture, è stato fatto il punto sull’impatto dei rincari sul sistema dei trasporti dell’isola.

“Si è trattato di un passaggio importante – commenta l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – che ha consentito di condividere il quadro aggiornato della situazione e di avviare un percorso di lavoro comune. Abbiamo concordato di aggiornarci a breve per individuare soluzioni concrete e sostenibili in grado di contenere gli effetti di questa fase critica. In questa sede abbiamo ribadito la posizione della Regione Sardegna: la priorità assoluta resta la tutela della continuità territoriale e degli oneri di servizio pubblico, sia nella piena garanzia della prosecuzione regolare del servizio, sia nella salvaguardia delle tariffe a favore dei cittadini attraverso l’utilizzo di ogni strumento possibile”.

“Continueremo a lavorare in stretto raccordo con il ministero e con tutti i soggetti coinvolti affinché vengano individuate soluzioni equilibrate, capaci di sostenere il sistema senza scaricare i costi di questa crisi sui territori insulari e sui passeggeri”, conclude l’esponente della Giunta guidata da Alessandra Todde.

Intanto in Senato il Partito democratico ha presentato un emendamento al decreto carburanti, a firma dei senatori Antonio Nicita e Marco Meloni, che punta a ridurre le accise per i consumatori di Sardegna e Sicilia per tutto il 2026. La misura, cumulabile con i tagli temporanei già previsti dal Governo, si fonda sul principio di insularità sancito dall’articolo 119 della Costituzione. Secondo quanto spiegato dai proponenti, ai prezzi attuali comporterebbe una riduzione stimata tra il 13 e il 15% per la benzina, circa il 13% per il gasolio e intorno al 7% per il Gpl. L’emendamento prevede anche un obbligo per le raffinerie insulari di riservare quote di prodotto a porti e aeroporti locali, oltre all’attivazione di oneri di servizio pubblico per alcune tratte aeree da e per le isole. “Le isole – sottolineano i senatori Dem – pagano il carburante più caro del continente pur ospitando circa il 50% della capacità nazionale di raffinazione: un paradosso che la Costituzione ci impone di correggere. Va inoltre scongiurato il rischio che le isole siano esposte al rischio di interruzione o rincaro del prezzo dei voli”.