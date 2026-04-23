Caro carburante per i voli, Silvio Lai: “Rischio reale per la Sardegna, il Governo minimizza”

Dopo l’allarme di Ryanair e degli operatori, il Pd attacca: “Incertezza su voli e prenotazioni estive, la Sardegna paga più di tutti”.

Il rischio di una crisi negli approvvigionamenti di carburante per il trasporto aereo “è reale” e può incidere già nelle prossime settimane su voli e prenotazioni estive in Sardegna. A ribadirlo è il deputato Pd e segretario regionale Silvio Lai, che richiama le dichiarazioni del ceo di Ryanair Michael O’Leary e le preoccupazioni espresse da compagnie, operatori turistici e sindacati. “Le dichiarazioni fanno cadere definitivamente la narrazione rassicurante del Governo: il rischio di una crisi negli approvvigionamenti di carburante per il trasporto aereo è reale e già nelle prossime settimane potrebbe incidere sulla regolarità dei voli e sulle prenotazioni estive. Di fronte a un allarme lanciato da uno dei principali operatori in Italia, le parole di Matteo Salvini e Adolfo Urso risultano non solo deboli, ma profondamente irresponsabili. Non si può continuare a minimizzare mentre il settore segnala incertezza e mentre in Europa si attivano strumenti di monitoraggio straordinari. La verità è che il governo sta inseguendo gli eventi: o non ha il controllo della situazione, oppure sceglie di non dire come stanno realmente le cose. In entrambi i casi, è un comportamento grave che espone il Paese a rischi economici e sociali significativi”.

Per la Sardegna, sottolinea Lai, gli effetti sono immediati e “le conseguenze sono immediate e sproporzionate. Anche solo l’incertezza sui collegamenti aerei – aggiunge – compromette la continuità territoriale, colpisce il diritto alla mobilità di cittadini e lavoratori e mette a rischio l’intera stagione turistica. Già il mese di maggio vede riduzione delle prenotazioni e rinvii per quelle estive. È inaccettabile che, a fronte di segnali così chiari, il governo non abbia ancora attivato un coordinamento pubblico con autorità, compagnie e gestori aeroportuali, né fornito dati trasparenti sullo stato delle scorte”.

Da qui l’interrogazione parlamentare “per chiedere al Governo di dire con chiarezza quale sia lo stato delle scorte di carburante negli aeroporti italiani, quali rischi esistano per i mesi estivi e quali misure intenda adottare per garantire la continuità dei collegamenti, a partire dalla Sardegna, che già subisce, senza colpe, il raddoppio delle tariffe del trasporto merci con gli armatori che scaricano i propri ritardi e inefficienze tecnologiche sui trasportatori e sugli utenti finali, nel disinteresse totale del governo, che ha respinto, sia alla Camera che al Senato, le nostre proposte per affrontare il problema”. “A questo punto non bastano più rassicurazioni generiche: se il governo non è in grado di garantire trasparenza e gestione della crisi, se ne assuma la responsabilità politica. Matteo Salvini e Adolfo Urso – conclude – smettano di nascondersi dietro dichiarazioni di circostanza: dicano la verità al Paese o ne traggano le conseguenze”.