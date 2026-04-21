Caro carburante e voli, il Governo boccia le proposte Pd per ridurre i costi all’Isola. Todde: “Anche lo Stato faccia la sua parte”

Respinti in Commissione gli emendamenti su accise ed Ets. La Regione pronta a intervenire in bilancio, ma Todde precisa: “Noi faremo la nostra parte, anche il Governo faccia la sua”.

Il Governo ha respinto in Commissione gli emendamenti su accise e trasporti proposti dal Pd per far fronte al caro carburanti in Sardegna (e Sicilia) e garantire la continuità territoriale. Un modo per calmierare i prezzi dei carburanti – spiegano i senatori Marco Meloni e Antonio Nicita, autori degli emendamenti respinti: “Il dimezzamento delle accise, la destinazione di una quota delle risorse Ets alla riduzione dei costi di trasporto da e per le isole, e la riserva alle isole di carburante raffinato in Sicilia e in Sardegna per assicurare continuità negli aeroporti e nei porti”.

“Riproporremo queste misure nel secondo decreto carburanti – aggiungono – ma il voto di oggi rivela inconsapevolezza e indifferenza del Governo di fronte a rischi gravissimi: l’isolamento di imprese e cittadini che vivono nelle isole, l’impatto devastante che l’incremento dei prezzi sta già producendo sull’economia siciliana e sarda, e il concreto pericolo di interruzione di voli e collegamenti marittimi. La continuità territoriale non è un privilegio: è un diritto sancito dall’art. 119 della Costituzione. Chi governa non può permettersi di ignorarlo”.

La questione arriva anche sul tavolo della Regione. “Siamo in contatto con le associazioni, siamo consapevoli della situazione particolarmente difficile. Sicuramente la Giunta e il Consiglio se ne occuperanno in questa variazione di bilancio che nei prossimi giorni verrà discussa in giunta”, ha detto la presidente Alessandra Todde, a margine dell’audizione in Consiglio regionale.

La governatrice richiama direttamente quanto accaduto in Parlamento: “C’è da dire però una cosa – aggiunge – noi faremo la nostra parte, ma ho sentito i colleghi parlamentari in Commissione Insularità che hanno per esempio proposto di destinare una parte delle accise proprio alle isole, per quanto riguarda la logistica e il caro carburante, ma queste proposte sono state respinte. Quindi la Regione farà la sua parte, ma è necessario che anche il Governo e il Parlamento facciano la loro”.