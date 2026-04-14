Caro carburante e continuità territoriale a rischio, la Regione: “Situazione complessa, garantire la mobilità dei sardi”

Il costo del carburante cresce e aumenta l’allarme per il sistema dei trasporti. L’assessora Manca: “Difendere i collegamenti”.



Il caro carburante mette sotto pressione il sistema dei trasporti e riaccende i timori per i collegamenti da e per la Sardegna. La Regione interviene dopo l’allarme rilanciato in mattinata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha parlato del rischio di un aumento dei prezzi dei voli. Secondo il ministro, l’impennata del costo del carburante per l’aviazione – raddoppiato in pochi giorni – sta spingendo le compagnie a chiedere un adeguamento delle tariffe, anche sulle tratte in continuità territoriale.

Sul tema interviene ora la Regione. “Stiamo seguendo con grande attenzione le criticità evidenziate in queste ore dal ministro Salvini e dagli operatori del settore, in particolare rispetto all’aumento straordinario del costo dei carburanti che sta mettendo sotto pressione il trasporto aereo e marittimo”, ha dichiarato l’assessora ai Trasporti Barbara Manca.

La situazione viene definita “complessa e in rapida evoluzione”, con un confronto già avviato. “Siamo al lavoro da giorni in costante interlocuzione con il ministero e con le compagnie, per individuare soluzioni condivise che possano salvaguardare sia gli interessi dei cittadini sia la sostenibilità economica dei vettori”. Al centro resta la continuità territoriale. “Per la Sardegna è essenziale che venga garantita una tutela forte dei collegamenti in continuità. Parliamo di un servizio pubblico indispensabile, che assicura il diritto alla mobilità dei sardi e rappresenta l’unico collegamento stabile con la Penisola”.

Un allarme che arriva anche dalle compagnie. L’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha parlato di una situazione che incide direttamente sulla sostenibilità economica del trasporto aereo, chiedendo l’attivazione urgente di un tavolo tecnico con ministero, Regioni e operatori del settore. Il rischio, sottolineano gli operatori, riguarda non solo i costi ma anche la tenuta della stagione estiva e l’accessibilità delle isole. “È necessario mantenere un equilibrio tra le esigenze del sistema e la protezione dei cittadini – conclude Manca – affinché non si scarichino sui territori insulari gli effetti di una crisi internazionale che non dipende da loro”.