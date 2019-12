L’amministrazione comunale di Carbonia in prima linea per far rinascere la Provincia del Sulcis. Una battaglia che sta coinvolgendo la politica e i cittadini di un territorio che rivendica una propria autonomia. Venerdì prossimo il Consiglio comunale si riunirà e al primo punto all’ordine del giorno c’è la votazione sulla richiesta di istituzione dell’ente intermedio che a questo punto può contare su un atto formale da parte del Comune. La sindaca, Paola Massidda, non ha dubbi sulla necessità che “il territorio possa avere un ente intermedio di riferimento, i sindaci si stanno muovendo perché l’esperienza all’interno della Provincia del Sud Sardegna è negativa”. Non ci saranno sorprese, almeno per la prima cittadina, visto che “l’assemblea voterà compatta per questa richiesta che arriva, comunque, da parte di tutto un territorio”.

LEGGI ANCHE: Sulcis mobilitato per avere la Provincia: affondo sulla riforma degli Enti locali

Rispedite al mittente eventuali accuse di una moltiplicazione di poltrone perché “sarebbe una critica senza proporre soluzioni alternative – spiega Massidda – sappiamo che la politica ha un costo, tutto sta nel far funzionare bene la Provincia che, oltretutto, dovrebbe ritornare all’elezione a suffragio universale”. Qualche settimana fa, Carbonia ha ospitato un incontro al quale hanno partecipato i consiglieri regionali del territorio, sindaci, sindacati e cittadini, proprio per rivendicare in maniera unitaria questa necessità. L’assessore regionale agli Enti locali, Quirico Sanna, ha incontrato i sindaci del territorio, tranquillizzandoli sul fatto che se il Sulcis sarà unito nella rivendicazione della Provincia, la avrà, così come avrà l’Azienda sanitaria.