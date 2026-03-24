Cappellacci: “Todde smetta di sopravvivere e inizi a governare”

Il deputato di Forza Italia: “La presidente non è decaduta ma da parte sua gravi violazioni nella gestione della campagna elettorale”.

“Alessandra Todde inizi a governare e non si limiti a restare in carica”. Lo ha detto Ugo Cappellacci, ex presidente della Regione, deputato e presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, dopo la sentenza di ieri della Corte d’Appello di Cagliari sul caso decadenza.



“Todde non è stata dichiarata decaduta, ma resta il fatto politico e istituzionale: è stata ritenuta responsabile di gravi violazioni in materia di trasparenza nella gestione della campagna elettorale ed è stata condannata a una sanzione pecuniaria di 40mila euro. Non proprio un attestato di correttezza, ma il riconoscimento di una condotta che ha violato regole poste a tutela della trasparenza democratica. Ora però il punto è un altro”, aggiunge Cappellacci.. Se per gli orrori compiuti sul terreno del rispetto delle regole se la cava pagando una sanzione, per gli orrori compiuti nel governo della Sardegna il conto lo stanno già pagando i sardi, ogni giorno, sulla propria pelle. Per questo sarebbe il caso che la presidente uscisse finalmente dallo spogliatoio della propaganda e scendesse in campo”.



“Non basta sopravvivere politicamente: bisogna dimostrare di essere all’altezza del compito. E finora, purtroppo, la distanza tra il clamore degli annunci e la povertà dei risultati è sotto gli occhi di tutti – ha aggiunto – Chi ha responsabilità di governo non può cavarsela sempre con una narrazione autoassolutoria. La trasparenza non è un dettaglio burocratico, così come governare non è un esercizio di comunicazione. La Sardegna ha bisogno di serietà, capacità e decisioni. E soprattutto di una guida che governi davvero, invece di limitarsi a restare in carica.”