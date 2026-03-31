Cappellacci attacca Todde: “Pensa già al bis? Almeno inizi a governare”. Replica M5s: “Fuori dalla realtà”

Il deputato di Forza Italia critica l’azione della Giunta regionale su sanità, continuità territoriale e Pnrr. “Il suo primo mandato è ancora fermo alla campagna elettorale del 2024”.



Nuovo attacco ad Alessandra Todde da parte del deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, dopo le dichiarazioni della presidente rilasciate all’Ansa. “Todde pensa già al bis? Cominci almeno a governare, perché il suo primo mandato è ancora fermo alla campagna elettorale del 2024: annunci, slogan e attacchi agli avversari. Nulla di più”.

Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali e salute della Camera ed ex governatore, punta il dito contro diversi ambiti dell’azione della Giunta, dalla sanità ai trasporti. “Dallo sfascio della continuità territoriale all’assalto alle poltrone delle Asl con norme dichiarate incostituzionali, dagli annunci sulle liste d’attesa mai seguiti dai fatti ai ritardi nella spesa dei fondi Pnrr per la sanità: questo è il magro bilancio di una politica che esiste solo sul piano mediatico e comunicativo”, attacca.

“Spesso si richiamano i dati – prosegue il deputato -: sono i numeri diffusi dalla fondazione Gimbe, non degli avversari politici, a certificare che nell’Isola le Case della Comunità programmate sono 79 di cui, in base agli ultimi dati disponibili, solo 41 (51,9%) con almeno un servizio dichiarato attivo. Dei 35 gli Ospedali di Comunità previsti solo 2 (6%) hanno almeno un servizio dichiarato attivo. A confermare il quadro, peraltro, è stato un suo stesso ex assessore, Bartolazzi, che ha denunciato l’incapacità della Giunta di produrre riforme e atti concreti perché concentrata esclusivamente sulla gestione del potere”. Infine, l’affondo: “Di solito il bis si chiede a grandi artisti dopo una performance straordinaria. Qui, invece, sembra più il bis di chi, aperta una scatoletta di tonno, ne ha semplicemente apprezzato il contenuto”.

“Ormai il deputato forzista Cappellacci si è trasformato in un grillo parlante, fastidioso e inutile. I continui attacchi alla presidente Alessandra Todde suonano più come un vorrei ma non posso e soprattutto sono contrari alla realtà”. Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5s Sabrina Licheri. “Da quando si è insediata, la residente sta affrontando la crisi sanitaria puntando su una riorganizzazione strutturale, la riduzione della dipendenza dai medici “gettonisti” e l’accelerazione degli investimenti Pnrr con trasparenza e lealtà verso i cittadini. E per lei parlano i fatti. Sono stati riattivati presidi ospedalieri, è stata costituita la rete oncologica regionale, con protocolli uniformi e un più facile accesso a terapie innovative disponibili oggi a Cagliari come in pochissimi centri in Italia. La Giunta – prosegue l’esponente dei 5 stelle – ha approvato un incentivo fino a 2mila euro mensili per i medici di medicina generale che aprono o trasferiscono ambulatori nelle zone disagiate o con assistenza carente. Sono state attivate le procedure per arrivare all’istituzione di un Registro Tumori in Sardegna e un hub per un’equa distribuzione del farmaco in tutta l’isola, così come è stata approvata una legge per l’intera riorganizzazione del sistema sanitario. Nessuno nega le criticità ma da quando si è messo mano ai principali dossier la sanità sarda ha cambiato decisamente passo. Questi sono i fatti caro Cappellacci mentre le sue chiacchiere stanno a zero”, conclude Licheri.