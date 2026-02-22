Nuove opere e cultura. Giuseppe Mascia racconta la sua Sassari: “Governiamo l’emergenza senza perdere la visione”

Il primo cittadino traccia un bilancio di metà mandato partendo dai cantieri del Pnnr, i rapporti con l’Università e l’Accademia, gli eventi turistici e identitari

di Francesca Arcadu

Se si dovesse riassumere con uno slogan il suo percorso di metà mandato, lo si potrebbe fare utilizzando queste parole: “Sassari torna a sorridere”. Ed è proprio il sorriso uno degli aspetti che caratterizzano maggiormente Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari e della Città Metropolitana, classe 1975, laureato in filosofia e docente alle scuole superiori. Il suo è un percorso brillante, tipico di chi la politica la sente nel profondo, dall’esperienza come consigliere comunale fino alla candidatura alla massima carica cittadina.

Eletto al primo turno nelle fila del Pd, ha saputo aggregare intorno a sé una maggioranza stabile, rappresentata da una Giunta e un Consiglio composti da uomini e donne giovani e capaci. Ad anno appena iniziato, tra l’urgenza dei cantieri Pnrr e la necessità di trasformare la programmazione in visione strutturale, gli abbiamo chiesto di tracciare un bilancio di metà mandato, da cui emerge la capacità di tenere insieme pragmatismo amministrativo e ambizione politica, governando l’emergenza senza perdere l’orizzonte.

Sindaco, siamo nel 2026. Se dovesse guardare al giorno della sua elezione, qual è la sfida che si è rivelata più complessa di quanto previsto e quale, invece, il traguardo che la rende più orgoglioso?



La sfida più impegnativa rimane quella di articolare in una giusta proporzione la risoluzione delle emergenze quotidiane con la programmazione di nuove politiche in città. Questo è l’aspetto più complesso all’interno dell’attività amministrativa. Quello che mi sembra di aver invece istituito è un buon rapporto con la città, creando un clima di dialogo tra chi è nell’Amministrazione e la cittadinanza, a tutti i livelli e per tutti i quartieri.

Lei è arrivato a Palazzo Ducale con l’eredità della giunta Campus. Inizialmente ha dichiarato di voler portare a termine i progetti già avviati per non “mettere a soqquadro la città”. A che punto è questa transizione verso la “Sassari di Mascia”?



Ogni amministrazione eredita progetti e risorse dalla precedente: intercettare fondi e avviare opere è complesso, ancora più difficile è portarle a compimento. Abbiamo ricevuto diverse eredità positive, alcune le stiamo proseguendo, altre le stiamo rivedendo per renderle più coerenti con la nostra visione. Il segno distintivo di questa amministrazione, però, non si misura solo nelle opere pubbliche. Abbiamo rilanciato la programmazione culturale diffusa nei quartieri, riaperto il Teatro Civico e il Barbacane e messo mano a interventi come il tratto di Porta Sant’Antonio, ora in fase esecutiva. Abbiamo inoltre rafforzato i fondi ITI del Programma regionale Fesr 2021-2027, portandoli a 17 milioni per la riqualificazione dell’ex Tipografia Chiarella, dell’Astra che diventerà un hub di produzione culturale, della palestra ex GIL e di diversi impianti sportivi. La transizione verso una “Sassari di Mascia” è un percorso graduale, che richiede tempo e lavoro. Tra gli elementi qualificanti c’è anche l’avvio del Peba, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, strumento obbligatorio che per la prima volta è stato avviato e che puntiamo a concludere al più presto.

La sua è stata la vittoria del “campo largo”. Dopo quasi due anni com’è la tenuta politica della coalizione a Sassari?



La nostra vittoria a Sassari si inserisce nel “campo largo” dopo il successo alle regionali: la coalizione tiene ed esprime un clima di collaborazione. Naturalmente questo richiede un lavoro quotidiano e costante con le forze politiche. La Giunta è stata costruita su basi politiche condivise, definendo insieme ai partiti deleghe e profili. Il clima è sereno, frutto di confronto e di continue limature. Dopo anni di tensioni era fondamentale restituire l’immagine di un’amministrazione coesa, l’armonia interna inoltre si traduce in maggiore efficacia gestionale e in un senso di squadra che i cittadini possono percepire concretamente.

Lei ha una formazione filosofica e un passato da operatore culturale. Sassari è spesso definita “Città Regia” ma fatica a trattenere i suoi talenti. Quali passi concreti ha fatto la sua giunta per rendere la cultura un motore economico e non solo un costo?



Tenere insieme il sistema culturale cittadino non è semplice: lavoriamo su due fronti, rafforzando il dialogo con istituzioni come l’Accademia, il Conservatorio e l’Università e costruendo un rapporto stabile con le tradizioni identitarie, a partire dai Gremi e dalla centralità restituita alla Faradda. Abbiamo puntato su una programmazione condivisa con associazioni e operatori, affinché gli eventi culturali non fossero solo risposta a richieste episodiche ma parte di una strategia capace di generare attrattività e ricadute economiche, in particolare per quanto riguarda il centro storico.

Recentemente abbiamo visto le celebrazioni per i 230 anni dell’ingresso di Angioy. In una città che guarda spesso al passato, come si concilia la tutela dell’identità con la necessità di rendere Sassari una città universitaria moderna e internazionale?



Sassari è una città universitaria e il rapporto con l’Università deve diventare sempre più stretto, anche per migliorare i servizi e rendere la città più attrattiva per le giovani generazioni. La nostra identità dialoga con il territorio: la Nurra, le facoltà di Agraria e Medicina veterinaria, la ricerca applicata alle vocazioni locali rappresentano un punto di incontro tra studio, sviluppo e radicamento. Lo stesso vale per il patrimonio culturale e archeologico, che è insieme memoria identitaria e apertura alla ricerca scientifica internazionale. In questo quadro, anche il marketing turistico ha un ruolo strategico: chi arriva vuole conoscere ciò che rende unico un territorio. Sassari può costruire un circuito virtuoso in cui identità, università, ricerca e turismo si rafforzano reciprocamente, generando cultura, lavoro e promozione del territorio nel rispetto delle sue differenze interne.

Uno dei temi caldi del suo programma era il ripopolamento del Centro Storico. Tra emergenza abitativa e sicurezza, quali risultati tangibili possono aspettarsi i residenti entro la fine dell’anno?



Il centro storico è la ferita aperta della città. Il ripopolamento deve procedere insieme alla riqualificazione, ma parliamo di un processo che richiede tempo e pazienza. Gli interventi si muovono lungo tre direttrici. La prima è la riqualificazione urbana e il decoro, che richiede responsabilità condivisa. La seconda è la definizione del piano del commercio con la Regione. La terza riguarda il collegamento tra centro storico e resto della città attraverso nodi strategici come Porta Sant’Antonio e l’avvio del centro intermodale, che consentiranno di ripensare mobilità, parcheggi e trasporto pubblico. A queste azioni si affianca la valorizzazione dei beni del centro storico attraverso una programmazione culturale stabile.

Finalmente dopo anni ha preso vita la nuova Città Metropolitana di Sassari. Nel suo ruolo di Sindaco Metropolitano come sta lavorando per superare lo storico isolamento del Nord-Ovest sardo?



La Città Metropolitana è uno strumento strategico, con un funzionamento diverso rispetto agli altri enti: le decisioni del Consiglio metropolitano devono essere ratificate dalla Conferenza dei sindaci, il che impone un confronto costante con i territori. È un meccanismo che richiede equilibrio e capacità di mediazione. Le linee di finanziamento, in particolare i fondi Pon Metro, contribuiranno a definire gli assi di sviluppo del territorio, dai trasporti alla transizione energetica. La Città Metropolitana, più che erogare servizi come i Comuni, ha il compito di tracciare le direttrici strategiche. La sfida è costruire una programmazione uniforme e partecipata tra 66 comuni diversi tra loro, ascoltando sindaci e amministrazioni.

Il Capodanno con Max Pezzali è stato un successo di pubblico malgrado alcune critiche su logistica e sicurezza. Che lezione ha tratto l’amministrazione per la gestione dei grandi eventi futuri?



Il concerto di Max Pezzali rientrava nel nostro programma come terzo grande evento annuale, accanto a Faradda e Cavalcata, con l’obiettivo di affermare che Sassari può ospitare iniziative di questa portata. Organizzare eventi di simili dimensioni è complesso: le normative sono stringenti e l’impegno economico è rilevante. Ci sono state criticità e non abbiamo difficoltà ad ammettere che alcuni aspetti potevano essere gestiti meglio. Detto questo, non si sono verificati problemi gravi nonostante l’enorme affluenza, con un importante indotto per il territorio e il coinvolgimento di maestranze locali. L’operazione è riuscita ma faremo tesoro dell’esperienza per gestire con maggiore precisione i prossimi grandi eventi.

Il 2026 è l’anno in cui i fondi del Pnrr devono mostrare i loro effetti definitivi. Quali infrastrutture cambieranno il volto di Sassari nei prossimi 24 mesi?



I fondi del Pnrr hanno reso possibile la progettazione e l’esecuzione di diverse opere. Abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione i lavori per il rifacimento del Turritania, che nel 2026 troverà la luce e sarà in grado di offrire abitazioni a famiglie che magari con difficoltà avrebbero scelto di stare nel centro cittadino. Dall’altro riqualificheremo una parte della città con il progetto Pinqua, che permetterà di ridare un nuovo volto al centro storico e la città murata. Poi ci sono fondi che riguardano anche opere come l’impiantistica sportiva nei diversi quartieri. Alla fine possiamo dire che questi finanziamenti, che hanno avuto un iter unico nella storia degli enti locali, ci consentiranno di dare alla città alcune risposte che si attendevano da anni.

Sindaco, una domanda di visione politica: dove vede Giuseppe Mascia alla fine di questo mandato? Il suo modello di governo sassarese può essere esportato come esempio di stabilità per il centrosinistra regionale?



È prematuro parlare di un modello da esportare fuori Sassari. La priorità è lavorare bene in città, consapevoli che un solo mandato spesso non basta per completare opere e lasciare un segno tangibile. Credo di aver iniziato con il passo giusto, ma con l’umiltà di sapere che c’è ancora molto da migliorare: le valutazioni si fanno a fine mandato. Prima di guardare oltre, dobbiamo consolidare il lavoro sul nostro territorio. Tra città e area vasta c’è molto da ricostruire e riconfigurare. Non è una sfida isolata ma territoriale: il nord-ovest della Sardegna deve ritrovare la direzione e la capacità di sviluppo che lo hanno caratterizzato per anni.