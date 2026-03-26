Cagliari, sospetto traffico di materiale bellico al porto. Deidda (FdI): “Blocco sarebbe la morte dei nostri porti”

“Spero e mi auguro che in Sardegna non si diffonda la malsana idea ideologica di bloccare container, merci, porti e banchine per ideologia di sinistra, danneggiando gravemente il nostro commercio e le nostre imprese”. Lo dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera, intervenendo nel dibattito sulle recenti richieste di ispezioni e blocchi navali nel Porto Canale di Cagliari.

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Secondo l’esponente di FdI, le istanze di chi vorrebbe fermare il traffico marittimo per impedire il transito di materiali bellici ignorano il quadro normativo vigente: “Chi invoca queste azioni dovrebbe sapere che il commercio di armi o di materiale bellico in Italia è già sottoposto a rigide leggi nazionali, tra le più severe a livello internazionale. Non c’è spazio per l’arbitrarietà”.



Deidda mette in guardia dai rischi economici legati a una visione troppo estensiva dei blocchi, che colpirebbe anche settori non direttamente legati agli armamenti: “Se arriviamo a voler bloccare persino l’esportazione di acciaio solo perché potenzialmente destinato ad altre industrie belliche estere, stiamo di fatto decretando la morte dei nostri porti. Se questa è la strada, allora blocchiamo direttamente ogni commercio, ma poi non lamentiamoci per la chiusura delle fabbriche e per le banchine deserte”.



“La difesa del lavoro e dell’operatività logistica della Sardegna deve restare una priorità,” conclude il Presidente della Commissione Trasporti. “Non possiamo permettere che pregiudizi ideologici mettano in ginocchio un settore vitale per l’Isola, compromettendo la fiducia delle imprese e il futuro delle famiglie dei lavoratori portuali”.