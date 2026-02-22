Cagliari, cambio al vertice per il Pd in Consiglio comunale: la nuova capogruppo è Marta Mereu

Prende il posto di Rita Polo. “Smentiamo qualunque lettura legata a mancanza di fiducia nei suoi confronti”

Passaggio di consegne nel gruppo Pd al Consiglio comunale di Cagliari: da oggi la nuova capogruppo è Marta Mereu, prenderà il posto di Rita Polo nominata sin dall’inizio della consiliatura- Il gruppo consiliare del Partito Democratico del Comune di Cagliari comunica il passaggio del ruolo di capogruppo da Rita Polo a Marta Mereu.

“Si tratta di una scelta pienamente condivisa – commentano le consigliere e i consiglieri del Partito democratico cagliaritano – che rientra in un percorso di turnazione del ruolo di capogruppo, inteso come servizio, definito fin dall’inizio della consiliatura con l’obiettivo di distribuire responsabilità e carichi di impegno, valorizzare il contributo di tutte e tutti e rafforzare il lavoro collettivo. Il gruppo desidera esprimere un ringraziamento sentito a Rita Polo per il lavoro svolto in questa prima fase della consiliatura, una fase complessa e delicata, affrontata con serietà, equilibrio e senso di responsabilità”.

Il cambio nel ruolo di capogruppo, sottolineano ancora, si inserisce in un percorso di avvicendamento definito e condiviso fin dall’inizio e smentisce qualunque lettura legata a motivazioni pregresse o a una mancanza di fiducia nei suoi confronti. “A Rita va inoltre un ringraziamento particolare per la generosità dimostrata nella condivisione delle responsabilità, una virtù rara e profondamente nobile in politica, che testimonia lo spirito autentico di servizio che anima il gruppo”.

“Il gruppo crede nella forza delle decisioni condivise, nella collegialità come metodo politico e nella responsabilità collettiva come presupposto per incidere concretamente nel governo della città. Su queste basi ha lavorato insieme in questi primi 18 mesi e continuerà a farlo”.

Il Partito Democratico, conclude la nota, “continuerà a svolgere con responsabilità e determinazione il proprio ruolo nella maggioranza, in piena sintonia con il Sindaco e con le altre forze che la compongono. Un Pd unito e coeso rafforza l’azione del Sindaco e rende la maggioranza più solida ed efficace, nell’interesse delle cittadine e dei cittadini di Cagliari. Buon lavoro alla nuova capogruppo Marta Mereu, che proseguirà il lavoro già avviato”.