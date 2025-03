Bilancio, Giunta vara proroga per il quarto mese l’esercizio provvisorio

La Regione Sardegna entra nel quarto mese di esercizio provvisorio. Mentre nel Consiglio regionale prosegue l’iter della finanziaria – domani il provvedimento dovrebbe ricevere il via libera dalla commissione Bilancio – questa mattina l’esecutivo di Alessandra Todde ha approvato la delibera sul disegno di legge che proroga l’esercizio provvisorio per il mese di aprile.

Testo che ora dovrà essere discusso in aula, e necessariamente approvato entro questo mese. Calendario alla mano, l’assemblea difficilmente riuscirà a riunirsi già domani, più plausibile una convocazione per venerdì o lunedì prossimi.

Per quanto riguarda le altre delibere. Su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, la Giunta ha deciso di non sottoporre all’ulteriore procedura di V.I.A. ex post, l’intervento denominato “Depuratore dei reflui comunali di Santa Teresa di Gallura (SS)”, mentre ha stabilito di sottoporre all’ulteriore procedura di V.I.A. l’intervento denominato “Adeguamento impianto depurazione e collettori afferenti al depuratore di Santa Teresa di Gallura – ID e.14”, proposti dalla Società Abbanoa S.p.A. I lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio V.I.A. e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione della presente delibera nel sito web della Regione.

Per quanto riguarda gli affari generali la Giunta regionale, su proposta dell’assessora degli Affari Generali, Mariaelena Motzo, ha approvato l’attuazione degli obiettivi strategici dell’agenda digitale del PIAO 2025-2027. Via libera dunque al documento contenente i primi indirizzi inerenti alla Strategia regionale per il governo dei dati (data strategy) della Regione Sardegna, contenente anche l’annesso denominato “Linee guida per la produzione, condivisione e cessione dei dati geografici” elaborato dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, e alla definizione del Gemello Digitale della Sardegna (RAS_digital twin). Verrà inoltre istituita la Cabina di Regia Regionale per l’attuazione delle azioni regionali in tema di transizione al digitale, composta da un referente tecnico per ciascuna Direzione generale e struttura equiparata, e dal Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione (RPD).

Su proposta dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, la Giunta ha approvato la modifica della delibera n. 4/56 del 12 febbraio 2024 in merito al sistema tariffario onnicomprensivo per l’acquisizione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche. Obiettivo, rideterminare i tetti di spesa relativi all’ acquisto delle prestazioni per gli anni dal 2023 al 2026 e avviare una ricognizione a consuntivo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche acquistate nel 2024.

Sempre in materia di Sanità, l’Esecutivo ha autorizzato la permuta tra il Comune di Oristano e l’Azienda ATS Sardegna in liquidazione, avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato a cura e spese del Comune, da adibire ad uso archivio aziendale in cambio della cessione di parte di un terreno di proprietà della cessata ATS.

Vengono inoltre approvate le modifiche alle Linee guida per il triennio 2024-2026, concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” e le Misure per la parte seconda. A coprire il fabbisogno rappresentato dai Comuni per la Parte Prima del REIS dovranno concorrere le economie riversate dai Comuni nel bilancio regionale e quelle derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche sociali del triennio 2021-2023, nella disponibilità degli Ambiti Plus e/o dei Comuni.

L’Esecutivo ha inoltre approvato lo stanziamento di contributi a strutture private accreditate nel settore dell’assistenza ospedaliera per il reintegro dei maggiori costi sostenuti per l’emergenza Covid-19 da marzo 2020 al 31 marzo 2022 secondo la legge regionale 19 dicembre 2023.

Infine la Giunta, sempre su proposta dell’assessore Bartolazzi, di concerto con l’assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni, ha approvato le richieste di incremento del budget pervenute dall’Ambito Plus di Nuoro e di Sassari. La ripartizione delle risorse riguarda nel dettaglio il servizio di accoglienza in emergenza per donne vittime di violenza e loro figlie e figli, interventi di ristrutturazione, adattamento e dotazione di arredi e attrezzature finalizzati all’attivazione di centri di accoglienza in emergenza.

Su proposta dell’assessora del Lavoro Desirè Manca, di intesa con l’assessore della Programmazione Giuseppe Meloni, La Giunta ha approvato di dare attuazione alle procedure necessarie per la pubblicazione dell’Avviso “Paritas” – Incentivi alle imprese per la certificazione della parità di genere” sulla piattaforma SIL (Sistema Informativo Lavoro). All’Avviso, rivolto alle imprese per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, contrastare le diseguaglianze di genere e contribuire a promuovere l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, sono stati destinati complessivamente quattro milioni di euro.

Infine sul fronte enti locali la Giunta, sentito l’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, ha approvato lo scioglimento del Consiglio comunale di Monastir e ha nominato il Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari, nella persona di Marco Fadda, dirigente di Laore.

