Nuove risorse per le biblioteche in Sardegna. La Giunta regionale ha, infatti, stanziato con una delibera proposta dell’assessore alla Cultura, Andrea Biancareddu, 1,2 milioni di euro destinati agli enti locali per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche. È stato lo stesso Biancareddu a sottolineare il fatto che la Regione le considera un servizio primario per le comunità, grazie all’accesso alla conoscenza e all’informazione. Per questo motivo la Giunta “cura e promuove lo sviluppo della rete delle biblioteche di ente locale, ostenendo l’incremento del patrimonio librario e documentario e la diffusione di servizi innovativi”. Questo stanziamento si tratta di un incremento rispetto alle risorse stanziate sul bilancio del 2019.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione che verranno utilizzati per stabilire i singoli importi, saranno fondamentali quattro parametri: quello della popolazione, che determina il 30 per cento del budget, le prestazioni di servizio, pari al 60 per cento del budget e la perequazione che interessa il restante 10 per cento. Nel caso delle prestazioni di servizio, queste vengono misurate attraverso indici di performance, tratti dagli standard internazionali di settore e consolidati dalle esperienze di valutazione dei servizi bibliotecari maturate a livello nazionale e regionale.