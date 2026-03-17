Beniamino Zuncheddu, arriva in Parlamento la proposta di legge per il sostegno alle vittime di errori giudiziari

Iniziativa popolare promossa dal Partito Radicale con una raccolta firme e ora sottoscritta da Forza Italia. Prevede una provvisionale per le vittime di errori giudiziari.

Arriva in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre un sostegno economico immediato a favore delle vittime di malagiustizia sull’onda del caso clamoroso di Beniamino Zuncheddu. Il testo, promosso dal Partito radicale dopo una raccolta di oltre 50mila firme, è stato sottoscritto e depositato alla Camera e al Senato anche da Forza Italia. La proposta punta a garantire una provvisionale economica alle vittime di ingiusta detenzione, prendendo le mosse dalla vicenda dell’ex pastore di Burcei assolto nel 2024 dopo aver trascorso oltre trent’anni in carcere per una condanna all’ergastolo poi rivelatasi infondata.

L’iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa al Senato, alla presenza di diversi esponenti azzurri, tra cui i capigruppo Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, e con il collegamento dello stesso Zuncheddu. “Abbiamo raccolto oltre 50mila firme, ma non basta: ora deve diventare una legge per tutti”, ha spiegato Irene Testa, tesoriera del Partito radicale (leggi qui l’intervista di Sardinia Post).

Zuncheddu ha ripercorso la sua vicenda soffermandosi sulle difficoltà dopo la scarcerazione: “Ti aprono il cancello e poi ‘arrangiati’. Io ho una famiglia che mi sta aiutando, ma non è così per tutti”. Per Gasparri, l’obiettivo è accelerare l’iter parlamentare: “Vogliamo portare in Parlamento una proposta che consenta di dare un risarcimento alle vittime di ingiusta detenzione in tempi più rapidi”. Il caso Zuncheddu, ha aggiunto, “è estremo, ma deve far riflettere sulla necessità di una giustizia più trasparente e tempestiva”.

Sulla stessa linea anche Barelli, che ha parlato di una riforma necessaria per “ridurre al minimo gli errori e tutelare i cittadini”. La proposta ora passa all’esame del Parlamento.