Benessere animale e turismo pet-friendly, proposta di legge in Consiglio regionale

A presentarla, il gruppo Orizzonte Comune: “Siamo i primi in Italia, vogliamo che la Sardegna diventi un modello di riferimento dove si promuove il rispetto degli animali d’affezione”

La Sardegna potrebbe diventare la prima regione italiana a dotarsi di una normativa specifica per l’accoglienza degli animali d’affezione. Questo è l’obiettivo della proposta di legge presentata in Consiglio regionale dal gruppo Orizzonte Comune, elaborata con il contributo di associazioni animaliste ed esperti del settore.

Il provvedimento, strutturato in 14 articoli, punta a migliorare il benessere degli animali e a promuovere al tempo stesso un’offerta turistica sempre più pet-friendly. «Vogliamo che la Sardegna diventi un modello di riferimento con una normativa che promuova il rispetto degli animali e consenta alle strutture ricettive di dotarsi di servizi dedicati», ha detto il capogruppo Sandro Porcu.

Per l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, la proposta potrebbe avere importanti ricadute sul comparto turistico: «Oggi sempre più persone viaggiano con i propri animali. Una recente indagine indica che a Cagliari il 62% delle famiglie possiede un cane o un gatto: dobbiamo farci trovare pronti con strutture e servizi adeguati».

Il testo prevede anche l’individuazione e la certificazione di figure professionali dedicate alla cura e all’accoglienza degli animali, tra cui educatori cinofili, istruttori cinosportivi, operatori di canile e gattile, operatori di accoglienza turistica, toelettatori e accompagnatori. «Per queste figure prevediamo certificazioni delle competenze e attestati rilasciati da organismi qualificati», ha sottolineato Porcu.

Alla stesura della proposta ha contribuito anche l’esperto cinofilo Sandro Grimaldi, impegnato da oltre trent’anni nella promozione del benessere animale: «Gli animali si tutelano professionalizzando chi lavora con loro», ha detto. Secondo il consigliere Salvatore Cau, la legge potrebbe rappresentare anche un primo passo per affrontare il problema del randagismo, fenomeno diffuso nell’isola e spesso a carico dei comuni. La proposta sarà ora esaminata dalla Commissione Attività produttive. Non si esclude però un passaggio anche nella Commissione Sanità. «Ci sono aspetti sanitari che meritano attenzione», ha spiegato il consigliere Lorenzo Cozzolino. L’obiettivo dichiarato dai promotori è arrivare a un’approvazione in tempi rapidi.