Autonomia differenziata, l’attacco di Comandini al Governo: “Mina le fondamenta della Costituzione”

Il presidente del Consiglio regionale attacca sulle pre-intese siglate dal Governo con quattro Regioni.

Le pre-intese sull’autonomia differenziata siglate con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria “minano le fondamenta stesse della nostra Costituzione e i principi cardine dell’unità nazionale e della solidarietà tra regioni dello stesso Paese”. È la posizione del presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Piero Comandini, che interviene dopo la decisione assunta dal Consiglio dei ministri.

“Contestiamo il metodo e il merito della questione”, afferma Comandini, ricordando come il Consiglio regionale sardo si fosse già espresso contro l’autonomia differenziata prima che la Corte Costituzionale dichiarasse inammissibile il referendum nel luglio 2024. “Non è accettabile spaccare l’Italia, dividere i territori e le regioni premiando quelle politicamente ‘vicine’ e punendo quelle in difficoltà, storicamente coincidenti con il Meridione d’Italia”.

Il presidente sottolinea inoltre che i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) non sono ancora stati definiti e che l’ipotesi di negoziarli con le singole Regioni alimenta ulteriori perplessità. “Il fatto che si voglia contrattarli con le singole regioni conferma tutti i nostri dubbi sul divario che si creerà tra territori e tra cittadini”.

Per Comandini il progetto portato avanti dall’esecutivo nazionale è “preoccupante” e impone una doppia riflessione: da un lato la necessità di rilanciare il confronto sulle riforme, dall’altro l’urgenza di rafforzare le prerogative dell’Autonomia speciale della Sardegna.