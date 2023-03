Autonomia differenziata, critiche anche dai Riformatori: “Dimentica l’insularità”

“Si può essere favorevoli o contrari all’autonomia differenziata, ma non è accettabile che l’unico principio dell’articolo 119 a essere ignorato dal ddl Calderoli sia proprio il principio di insularità“. Non ci sta Michele Cossa, presidente della commissione Insularità in Consiglio regionale della Sardegna, a correre il rischio che il principio venga ignorato dal Parlamento nazionale, sarebbe “un grave torto alla Sardegna e alle generazioni future”.

Nello specifico il consigliere dei Riformatori – partito della maggioranza di centrodestra che guida la Regione – punta il dito sulla proposta di autonomia differenziata passata al vaglio delle Regioni e del Governo. “L’articolo 116, terzo comma della Costituzione, su cui si basa l’autonomia differenziata, prevede che questa si possa attuare ‘nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119’ – chiarisce Cossa -. Quello che riconosce gli svantaggi derivanti dall’insularità non c’è”.

Nell’ultima riunione convocata con le Regioni il ministro Calderoli aveva assicurato che il richiamo sarebbe stato inserito, attraverso un emendamento della maggioranza, con il sostegno del Governo. “L’impegno di inserirlo c’è a parole, ma adesso dobbiamo premere perché accada in modo concreto”, incalza il presidente della commissione speciale che ha chiamato a raccolta gli enti locali, le associazioni di categoria e i sindacati. All’incontro di Cagliari anche la presidente del Cal e sindaca di Sestu, Maria Paola Secci: “Per la prima volta all’interno del Cal, abbiamo istituto la commissione insularità. Il nostro obiettivo è di essere propositivi e riempire di contenuti questo principio”, ha commentato annunciando la riunione della neonata commissione per oggi alle 10.45, in piazza Palazzo a Cagliari.