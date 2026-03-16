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Amministrative, 149 comuni alle urne. Si vota domenica 7 e lunedì 8 giugno

16 Marzo 2026
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A breve il decreto di convocazione dei comizi elettorali firmato dalla presidente della Regione.

In Sardegna si voterà domenica 7 e lunedì 8 giugno per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali nei 149 Comuni interessati dalla tornata elettorale. Dove previsto, l’eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 21 e lunedì 22 giugno. Lo ha deciso oggi la Giunta regionale, approvando la delibera proposta dall’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda.

“Le elezioni comunali rappresentano un momento fondamentale per la vita democratica delle nostre comunità”, dichiara Spanedda. “Sono l’occasione in cui cittadini e cittadine scelgono direttamente chi guiderà le proprie città e definiscono l’indirizzo delle amministrazioni locali per i prossimi anni”.

Il turno amministrativo 2026 riguarda i Comuni chiamati al rinnovo dei propri organi per scadenza naturale del mandato o per altre cause previste dalla legge. Nel dettaglio, saranno 27 nella Città Metropolitana di Cagliari, 27 nella Città Metropolitana di Sassari, 13 nella provincia di Gallura Nord-Est Sardegna, 20 in quella di Nuoro, 7 in Ogliastra, 38 in quella di Oristano, 11 nel Medio Campidano e 6 nel Sulcis Iglesiente.

“Con l’individuazione delle date si avvia il percorso che porterà al voto con l’obiettivo di garantire il pieno rispetto delle norme e il regolare svolgimento delle consultazioni, assicurando ai territori tutto il supporto istituzionale necessario”, aggiunge l’assessore Spanedda.

La presidente della Regione, Alessandra Todde, provvederà ora con proprio decreto alla convocazione dei comizi elettorali, che sarà trasmesso ai Prefetti della Sardegna per gli adempimenti di competenza.

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