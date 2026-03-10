America’s cup, Cuccureddu e quasi 6 milioni anticipati a un privato per le regate minori

L’assessore al Turismo aveva l’incarico di stipulare una convenzione con “Sport e Salute spa”, società pubblica, ma ha chiesto un preventivo alla società neozelandese Ace: “Agito nella massima trasparenza”

di Vito Fiori

Può un amministratore pubblico decidere di trasferire poco meno di 6 milioni di euro a un privato, peraltro anticipandoli, a fronte di un preventivo per l’organizzazione di eventi? A leggere la corrispondenza tra l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu e la società “Ace” (che dovrebbe occuparsi di manifestazioni nell’ambito dell’America’s Cup di vela), pare proprio di sì. Eppure, nello scorrere – senza molta fatica nonostante il burocratese – la delibera 60/45 del 19 novembre scorso sulla convenzione tra le due parti firmata dalla presidente della Regione Alessandra Todde e dalla direttrice generale del Sistema Regione Valentina Uras, non si parla di soldi. Cioè, la delibera non tocca gli aspetti finanziari, sottolinea semplicemente che l’assessore è autorizzato “alla stipula di apposita convenzione tra Regione Autonoma della Sardegna e Sport e Salute spa (società interamente partecipata dal ministero dello Sport, ndr), per l’attivazione di interventi finalizzati all’attività di promozione, organizzazione e gestione di grandi eventi sportivi aventi capacità attrattiva diffusi turistici e di valorizzazione del brand turistico della Sardegna”.

L’assessore Cuccureddu

Fin qui tutto bene, meglio, nella norma. Il problema arriverebbe dopo, ovvero quando Cuccureddu chiede un preventivo a “Ace” (America’s cup event), gruppo neozelandese che si occupa di gestire le regate preliminari e gli appuntamenti di contorno della grande disfida velica, che di rimando gli fa sapere a quanto ammonta la spesa per organizzare il campo di allenamento a Cagliari: 5 milioni e 750 mila euro. Così l’assessore comunica a Sport e Salute che quei soldi, versati alla società pubblica, dovranno essere girati ad “Ace”. Un azzardo? “Macché – replica Cuccureddu – la questione è molto più semplice di quanto non si pensi. “Ace” è l’unica società in grado di organizzare l’America’s Cup, esattamente come la Fifa per i campionati mondiali di calcio che mica possono essere affidati a chiunque. Noi abbiamo una convenzione con “Sport e Salute spa”, ed è a questa che abbiamo dato i soldi per pagare, a stati di avanzamento, la società neozelandese. Parliamo di denaro pubblico, gestito da Regione e da Sport e Salute, non mi sembra possano esserci ombre”.

Tuttavia, c’è chi lamenta che non si sia proceduto a un bando a evidenza pubblica. “Abbiamo fatto tutto nel rispetto delle norme – spiega l’assessore – che in questi casi non prevedono gare anche perché non esistono altri soggetti con le stesse capacità organizzative di “Ace”, la quale, ripeto, è l’unica nel panorama mondiale. Abbiamo agito nella massima trasparenza”. Insomma, per Cuccureddu si tratta solo di dicerie e di voci senza fondamento. Mentre per alcuni suoi detrattori, lui sarebbe riuscito a evitare ogni intralcio che avrebbe rischiato di rallentare la corsa al nuovo record di presenze turistiche nell’isola. Già, perché l’obiettivo della Regione, si legge nella corrispondenza intercorsa con “Ace” e “Sport e Salute”, è il risalto mediatico internazionale, con tv e stampa specializzata e no, che farebbe crescere a dismisura il numero dei visitatori. E via con le immagini degli alberghi e dei ristoranti strapieni in cui apprezzare la Sardegna e i suoi valori autentici.

Tutto bello, ma a maggio (dal 21 al 24), di barche che gareggeranno per la Coppa America di vela del 2027, non ce ne sarà nemmeno una. Solo piccole imbarcazioni per gli equipaggi che dovranno semplicemente allenarsi in vista della sfida, quella vera, però, prevista per il prossimo anno. In ogni caso, il contestato “decisionismo” dell’assessore Cuccureddu è riassunto nel suo atto di indirizzo: “Si formula alla Direzione Generale apposito indirizzo affinché si proceda, attraverso una convenzione attuativa con Sport e Salute spa, a seguito della specifica autorizzazione del loro CdA, alla realizzazione della prima delle regate preliminari della 38° American, sulla base del progetto presentato da Ace, utilizzando le risorse disponibili nel 2025 per i grandi eventi turistici con anticipazione al 100% così come previsto dalla Dgr 60/45″. Più chiaro di così.