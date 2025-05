America’s Cup a Napoli, M5s attacca Solinas: “Occasione persa per Cagliari”. Fdi replica: “Surreale”

La scelta di Napoli come sede della Coppa America di vela accende la polemica in Sardegna. A sollevarla è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gianluca Mandas, che punta il dito contro la precedente Giunta guidata da Christian Solinas. Secondo Mandas, l’Isola ha perso un’opportunità unica per colpa della “miopia e dell’incapacità programmatica” dell’ex amministrazione regionale e dell’allora assessorato al Turismo.

«La Coppa America – scrive Mandas in un post – avrebbe potuto essere un volano straordinario per il turismo e per l’economia della Sardegna. Invece, mentre Napoli si prepara ad accogliere il più importante evento velico del mondo, la nostra regione resta a guardare». Il consigliere pentastellato sottolinea come l’evento avrebbe potuto valorizzare le tradizioni nautiche locali e rafforzare il ruolo strategico della vela nello sviluppo economico e turistico dell’Isola.

Alla critica ha risposto Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Trasporti della Camera. Deidda definisce “surreali” le accuse rivolte al centrodestra e replica: «La scelta della sede spetta ai vincitori della Coppa America. L’ultima edizione si è conclusa nell’autunno scorso, quando in Sardegna era già in carica la Giunta Todde e al Comune di Cagliari quella guidata da Massimo Zedda. Nessuno ci ha coinvolti in una candidatura di Cagliari».

Secondo il deputato, le affermazioni del consigliere M5S dimostrano «una grave confusione e una coda di paglia evidente». E invita piuttosto a unire le forze per sostenere Luna Rossa, che continua a investire su Cagliari come sua base operativa: «Dobbiamo essere fieri che Luna Rossa abbia confermato e addirittura potenziato la sua presenza in città. Ora l’obiettivo deve essere sfruttare al massimo l’attenzione internazionale che la Coppa porterà sull’Italia, anche se si svolgerà a Napoli».