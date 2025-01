Agricoltura, a breve i pagamenti: positivo incontro tra l’assessore Satta e Agea

A breve via libera ai pagamenti agli agricoltori sardi. È stato infatti positivo l’incontro a Roma tra l’assessore regionale all’Agricoltura, Gian Franco Satta, e il direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), Fabio Vitale. Nella riunione si è decisa la condivisione della metodologia di approccio sull’utilizzo della tecnologia per la compilazione delle domande per gli aiuti dell’Unione Europea al settore tramite il cofinanziamento del fondo Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), che consentirà di sbloccare l’erogazione dei fondi.

La data di erogazione sarà disposta da Argea, l’Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura che cura, in Sardegna, la gestione degli aiuti. Un risultato che lascia intendere come tutta la filiera istituzionale sia perfettamente consapevole delle difficoltà incontrate nel territorio sardo ma che è disponibile a chiarimenti e incontri risolutivi proprio nell’ottica del sostegno al settore.

Durante l’incontro tra Satta e Vitale si è evidenziato l’allineamento tra tecnologia e operatività degli addetti ai lavori, che è un’impostazione fondamentale per l’armonizzazione di quanto l’Europa impone e per la valorizzazione di nuovi strumenti volti a ottimizzare i tempi e velocizzare le procedure che impattano sugli agricoltori e sugli allevatori.