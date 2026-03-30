Affitti brevi in Sardegna, numeri raddoppiati in due anni. Cuccureddu: “Crescita paurosa ma non c’è ancora overtourism”

Da Cagliari a Olbia fino ad Alghero, il peso della turistificazione si fa sentire tra caro casa e centri storici che cambiano volto. Alcune Regioni come Toscana e Puglia provano a mettere un argine attraverso leggi restrittive. E la Sardegna? “La nostra situazione è diversa – dice l’assessore al Turismo -: puntiamo a favorire l’alberghiero e rendere meno conveniente usare appartamenti per gli affitti brevi”.

di Andrea Tramonte

Le abitazioni private destinate agli affitti brevi per il turismo in Sardegna sono cresciute da 21 mila a 43.290 nel giro di due anni. Un incremento “pauroso” – così lo definisce con Sardinia Post l’assessore al Turismo della Giunta Todde, Franco Cuccureddu – che comunque va contestualizzato e spiegato con precisione. C’è innanzitutto il tema legato all’emersione del sommerso con l’obbligo di registrazione al Cin – Codice identificativo nazionale – imposto dal Governo nazionale nel 2025: negli anni scorsi diversi immobili sfuggivano dai radar e oggi sono stati “dichiarati” con la conseguenza di un riallineamento verso l’alto del numero ufficiale. Ma la crescita non si limita solo alle attività uscite dal nero: in Sardegna c’è un incremento sostanziale di case convertite ad alloggi turistici. Si tratta soprattutto di immobili gestiti da privati “non imprenditoriali”: seconde o terze case o locazioni occasionali e stagionali. Secondo le stime dell’assessorato, due terzi sono alloggi nuovi legati all’aumento dei flussi turistici nell’Isola, solo un terzo invece all’emergere del sommerso. In ogni caso il dato secco dice che in due anni la crescita nell’Isola è stata del 100 per cento.

Il tema degli affitti brevi e della cosiddetta “airbnbizzazione” delle città è sul tavolo da tempo e tocca nervi scoperti dei centri più coinvolti (come Cagliari, Olbia e Alghero): il costo della vita che aumenta – tarato sul turismo – e la difficoltà di trovare alloggi in affitto o in vendita a prezzi sostenibili; lo svuotamento dei centri storici; la turistificazione crescente delle città con la sostituzione di attività commerciali tradizionali o di prossimità con esercizi legati alla ristorazione e alla somministrazione. Il Governo Meloni ha introdotto l’obbligo di Cin nel 2025 e aumentato la cedolare secca per la seconda o la terza casa, intervenendo quindi sul piano fiscale. Ma ha anche fatto ricorso alla Corte Costituzionale sulla legge approvata dalla Regione Toscana sugli affitti brevi, sostenendo la necessità di una normativa uniforme sul piano nazionale (che di fatto però è carente): la Consulta ha dato torto all’esecutivo e confermato la legittimità della normativa, riconoscendo agli enti locali il potere di imporre limiti. La legge toscana è fortemente restrittiva e consente ai Comuni più colpiti dalle dinamiche dell’overtourism, in primis Firenze, di limitarne il numero nei centri storici (e non solo) e difendere il diritto all’abitare dei residenti. L’obiettivo è quello di contenere la pressione nelle aree più turistiche e arginare dinamiche ormai fuori controllo. Sulla falsariga di quella normativa anche la Puglia guidata da Antonio Decaro sta lavorando a una nuova legge in grado di contrastare i fenomeni di turistificazione e di overtourism nei Comuni più colpiti. I centri – stando alle anticipazioni – potranno limitare gli affitti brevi nelle zone ad alta densità, considerando il rapporto tra residenti e turisti e la disponibilità di alloggi a lungo termine. Un impianto normativo che, se approvato, avvicinerebbe anche la Puglia a modelli di regolazione già adottati nelle principali città europee. E la Sardegna?

La Giunta non lavora a una legge regionale, dice Cuccureddu a Sardinia Post. Sulla base di un’analisi dei dati – pallino dell’assessore – e di un confronto in Conferenza Stato-Regioni che dovrebbe portare a una nuova normativa nazionale. “Ci sono già dei testi che stiamo valutando – spiega – ma bisogna premettere una cosa: tutte le dinamiche analizzate, che esistono, vedono la Sardegna soffrire meno di overtourism perché abbiamo il filtro dei trasporti. Non ci troviamo nelle condizioni di città d’arte come Firenze o della Puglia perché una volta che è saturo il numero di voli e di slot più di tanto non si può fare. C’è un blocco fisico, insomma. Ma siamo vicinissimi alla punta massima raggiungibile”. Secondo l’assessorato al Turismo, quindi, la Sardegna evita la saturazione paradossalmente grazie alla limitata disponibilità di voli. Questo però non vuol dire che i problemi non esistano perché – per quanto i dati dell’assessorato dicano che siamo ancora al di qua della soglia di pericolo – la sofferenza in numerosi centri c’è, eccome. “Ma in nessun Comune il numero di abitazioni destinate agli affitti brevi supera quelle per residenti – replica Cuccureddu -. Abbiamo monitorato, per esempio, Castelsardo e Bosa, che sono Comuni particolarmente esposti al rischio e ancora siamo lontani da quella situazione di rischio. Quella, cioè, che innesca un cambio di servizi nei centri: spariscono i negozi e aprono i ristoranti, perché di solito nessuno cucina nei b&b e negli affittacamere”.

L’assessore punta soprattutto a un cambio della “governance del turismo”, dice, sulla base di un’analisi dei flussi a seconda delle stagioni e della disponibilità di strutture professionali. “C’è un problema di stagionalità molto forte – ragiona Cuccureddu -. Il tema, secondo noi, non è quello delle case destinate a strutture ricettive ma quello di un sottoutilizzo di patrimonio immobiliare e alberghiero per pochi mesi l’anno. E ci sono immobili vuoti che non vengono usati neanche per il turismo. I residenti calano ovunque in Sardegna – per la prima volta anche a Olbia – e ci sono meno iscrizioni all’Università. L’unica cosa che cresce è il turismo, ma se non facciamo in modo che cresca in modo uniforme manca la sostenibilità economica e sociale”. Quello che emerge parlando con l’assessore è che l’obiettivo non è una legge regionale ma lavorare in sede di Conferenza Stato-Regioni per una normativa che lasci margini agli enti locali. Specie sul modello di sviluppo del turismo. “Vogliamo incentivare l’alberghiero – dice Cuccureddu -: aggrega l’offerta con più posti letto per singola struttura rispetto alle tante case usate per affitti brevi e non sottrae immobili ai residenti, che non è nostro interesse sul piano sociale, economico e ambientale. Lanceremo anche dei bandi legati all’albergo diffuso usando case abbandonate per trasformarle in strutture alberghiere con una professionalizzazione elevata e standard da almeno tre stelle. L’obiettivo è rendere sempre meno convenienti, anche sul piano fiscale, la trasformazione delle case in strutture extra-alberghiere non professionali”.