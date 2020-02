Il Partito democratico di Quartu ha scelto il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. Si tratta di Francesco Piludu, consigliere comunale uscente e coordinatore dell’Anci giovani in Sardegna. La scelta, arrivata dopo il via libera da parte della direzione cittadina del Pd quartese, ha l’obbiettivo di “raggiungere le più larghe intese con le forze del centrosinistra e i movimenti civici”.

La decisione, si legge in una nota, è ricaduta su Piludu “per l’esperienza maturata sul campo, per il suo spessore morale, per la sua visione programmatica e per uno sguardo alla Quartu del futuro senza dimenticare le tante emergenze che questa città dovrà affrontare: dalla viabilità al sociale”.

La direzione del partito inoltre “ribadisce le gravi responsabilità di chi ha sostenuto una amministrazione cittadina che ha fatto precipitare la città in una situazione di degrado, nell’inconsistenza di una maggioranza consiliare, nata all’insegna del trasformismo e in spregio alla volontà popolare. Le elezioni della prossima primavera – prosegue il documento – possono rappresentare l’occasione per rispondere alle giuste richieste di cambiamento di svolta negli obiettivi e nelle modalità di azione trasparente, efficace, efficiente, avanzate dalla stragrande maggioranza dei quartesi”.

Piludu nel 2015 aveva partecipato alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco. In quell’occasione arrivò secondo, sconfitto dall’attuale primo cittadino Stefano Delunas.